Taylor Fritz, la nuova fidanzata è Olivia Jade (ex di Jacob Elordi). Il gossip infiamma gli US Open

Non è più soltanto una voce che rimbalza sui social. Taylor Fritz e Olivia Jade sono stati avvistati insieme a New York e quella che fino a poche settimane fa sembrava una semplice indiscrezione comincia ad assumere contorni decisamente più concreti. Il numero 10 del ranking ATP e l'influencer si frequenterebbero ormai da alcuni mesi e, secondo chi li conosce, tra loro ci sarebbe un’"evidente alchimia". Nessuna relazione ufficiale, almeno per ora, ma un dettaglio sembra mettere tutti d’accordo: "Si trovano davvero bene". L’ultimo avvistamento è arrivato il 24 agosto, proprio alla vigilia degli US Open , uno degli appuntamenti più importanti della stagione di Fritz. I due sono apparsi insieme per le strade di New York, rilassati e in abiti casual, alimentando definitivamente le voci su una storia nata lontano dai riflettori. E gli indizi, ormai, cominciano a essere più di uno.

Taylor Fritz e Olivia Jade stanno insieme?

Le prime indiscrezioni sulla frequentazione tra Taylor Fritz e Olivia Jade risalgono allo scorso maggio. DeuxMoi aveva riportato che l’influencer e il tennista erano stati avvistati al Bird Streets Club di Los Angeles e, secondo fonti anonime, sarebbero apparsi "in atteggiamenti intimi". Una segnalazione rimasta inizialmente confinata al mondo del gossip, ma alla quale nei mesi successivi si sono aggiunti nuovi elementi. A luglio, infatti, Olivia sarebbe stata al fianco di Fritz al matrimonio del collega Tommy Paul con Paige Lorenze. Una presenza che non è passata inosservata e che ha contribuito ad alimentare le indiscrezioni. Poi l’avvistamento del 24 agosto a New York, il più significativo finora. Secondo quanto riferito da Page Six, i due si frequenterebbero già "da qualche mese". Una fonte vicina alla coppia ha raccontato che Olivia e Taylor si divertono "molto insieme" e che tra loro esiste "un’evidente alchimia". Ma sarebbe ancora troppo presto per parlare di una relazione vera e propria. "Olivia Jade e Taylor Fritz si frequentano e si godono il tempo insieme. Non hanno una relazione esclusiva", ha chiarito un insider. Un’altra ha aggiunto: "Si piacciono molto, ma per ora si godono la situazione attuale e vedono come si evolve". Nessuna corsa, dunque, verso un’ufficializzazione. Per il momento entrambi sembrano intenzionati a vivere la conoscenza senza darle necessariamente un etichetta.