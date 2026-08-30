Con l'avvicinarsi dei Mondiali 2026 , l'attenzione non era rivolta soltanto ai protagonisti in campo. Tra le compagne dei calciatori che hanno attirato maggiore curiosità c'era anche Giulia Ciancio, modella italiana e fidanzata del difensore argentino Leo Balerdi, costretto a saltare poi la rassegna per un infortunio al polpaccio . Negli ultimi mesi il suo nome ha iniziato a circolare sempre più frequentemente tra i tifosi della Selección, complice una carriera già consolidata nel mondo della moda e una crescente popolarità sui social. Classe 1999, nata a Milano ma cresciuta tra Venezia e la Sicilia, Giulia è riuscita a costruirsi uno spazio importante nel fashion system internazionale grazie alla collaborazione con l'agenzia Select Model Global. Nel corso della sua carriera ha preso parte a campagne per marchi prestigiosi come Guess e ha posato per importanti pubblicazioni del settore, tra cui Vogue Italia e Harper's Bazaar. Il suo profilo Instagram, seguito da migliaia di utenti, alterna contenuti professionali a scorci della sua quotidianità, contribuendo a renderla sempre più conosciuta anche fuori dall'ambiente della moda. Tra i dettagli che più colpiscono i suoi follower ci sono i suoi occhi , dalle sfumature tra l'azzurro e il verde smeraldo, diventati uno dei suoi tratti distintivi.

Dalle passerelle internazionali alla popolarità tra i tifosi argentini

A far crescere ulteriormente l'interesse attorno alla modella è stato il recente viaggio in Argentina insieme a Leo Balerdi. Poco prima della partenza del difensore per la Coppa del Mondo, poi non disputata, la coppia ha trascorso alcuni giorni alle celebri cascate di Iguazú, una delle meraviglie naturali più spettacolari del Sud America. Giulia ha condiviso sui social una serie di immagini e video della vacanza, accompagnandoli con una dedica particolarmente emozionante. "Uno dei viaggi più belli della mia vita", ha scritto, raccontando le emozioni vissute durante il soggiorno e confessando di lasciare in quel luogo "un pezzo del proprio cuore". Il messaggio ha raccolto migliaia di interazioni e ha rafforzato ulteriormente il legame tra la modella e il pubblico argentino. Un rapporto nato grazie alla storia d'amore con Balerdi ma che, con il tempo, si è trasformato in un sincero affetto per il Paese e le sue tradizioni.

L'ascesa di Leo Balerdi e il debutto mondiale con l'Argentina

Mentre Giulia Ciancio continua a conquistare popolarità fuori dal campo, Leo Balerdi si preparava a vivere uno dei momenti più importanti della sua carriera. Nato a Villa Mercedes, nella provincia argentina di San Luis, il difensore ha mosso i primi passi nel calcio locale prima di emergere con la maglia del Boca Juniors. Il trasferimento in Europa lo ha portato prima al Borussia Dortmund e successivamente all'Olympique Marsiglia, club nel quale è riuscito ad affermarsi fino a indossare anche la fascia di capitano. A 27 anni rappresentava una delle alternative più affidabili nel reparto difensivo della nazionale argentina. Pur non essendo un titolare fisso, Balerdi era considerato una risorsa importante da Scaloni e avrebbe potuto ritagliarsi spazio nel corso del torneo. Sugli spalti, ci sarebbe stata anche Giulia Ciancio, pronta a sostenere il compagno.

Giulia Ciancio e il messaggio per Balerdi alla Roma

Lo farà all'Olimpico, ben contenta che il compagno sarà in Italia, finalmente: "Vederti felice non sai la gioia che mi da. Con te in tutto il mondo, sono orgogliosa di te", ha scritto la modella su Instagram.