Katie Holmes ritrova l’amore, fuga romantica in Italia col nuovo compagno

Katie Holmes e Jason Bard Yarmosky, la vacanza romantica sul lago di Como

Le fotografie condivise sui social da Katie Holmes nella serata di domenica 6 settembre raccontano una parentesi italiana all'insegna della tranquillità. L'attrice e Yarmosky si sono concessi una gita a bordo di una caratteristica imbarcazione in legno, tra sorrisi, momenti di complicità e qualche tuffo nelle acque del lago. A completare il racconto social ci sono gli scorci dei borghi affacciati sull'acqua e alcune immagini della struttura scelta dalla coppia per il soggiorno, con grandi finestre aperte sul paesaggio comasco. Un'atmosfera intima e lontana dal clamore di Hollywood, nella quale la Holmes appare sorridente e rilassata accanto al nuovo compagno. La scelta del lago di Como non passa inosservata: da anni è una delle destinazioni italiane più amate dalle star internazionali e questa volta è diventato lo scenario delle prime immagini pubbliche della nuova vita sentimentale dell'attrice.

Una relazione nata lontano dai riflettori e poi l'annuncio sui social

Le indiscrezioni sulla frequentazione tra Katie Holmes e Jason Bard Yarmosky avevano cominciato a circolare durante l'estate. I due erano stati avvistati insieme prima a New York e successivamente negli Hamptons, alimentando le voci su un possibile legame sentimentale. Nessuna conferma, almeno inizialmente, da parte dei diretti interessati. A cambiare tutto è stato il compleanno dell'artista. Il primo settembre Holmes gli ha dedicato pubblicamente un messaggio su Instagram, accompagnandolo con parole affettuose che hanno di fatto trasformato i rumor in una conferma. L'attrice ha definito Yarmosky "il migliore in assoluto", scegliendo così di uscire allo scoperto. Soltanto pochi giorni più tardi è arrivata la vacanza italiana. Le fotografie dal lago di Como segnano quindi un ulteriore passo per la coppia, che sembra ormai intenzionata a vivere la relazione senza nascondersi, pur mantenendo quella discrezione che negli ultimi anni Holmes ha cercato di preservare intorno alla propria vita privata.