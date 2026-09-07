Katie Holmes ritrova l’amore, fuga romantica in Italia col nuovo compagno
Il lago di Como fa da cornice al nuovo capitolo sentimentale di Katie Holmes. L’ex protagonista di Dawson’s Creek ha scelto l’Italia per concedersi qualche giorno di relax insieme al nuovo compagno Jason Bard Yarmosky, artista newyorkese di nove anni più giovane di lei. Una vacanza arrivata a pochi giorni dall’ufficializzazione della relazione, dopo un’estate di indiscrezioni e avvistamenti. Tra gite in barca, tuffi e panorami sul lago, l’attrice sembra aver definitivamente deciso di non nascondere più il suo nuovo amore.
Katie Holmes e Jason Bard Yarmosky, la vacanza romantica sul lago di Como
Le fotografie condivise sui social da Katie Holmes nella serata di domenica 6 settembre raccontano una parentesi italiana all'insegna della tranquillità. L'attrice e Yarmosky si sono concessi una gita a bordo di una caratteristica imbarcazione in legno, tra sorrisi, momenti di complicità e qualche tuffo nelle acque del lago. A completare il racconto social ci sono gli scorci dei borghi affacciati sull'acqua e alcune immagini della struttura scelta dalla coppia per il soggiorno, con grandi finestre aperte sul paesaggio comasco. Un'atmosfera intima e lontana dal clamore di Hollywood, nella quale la Holmes appare sorridente e rilassata accanto al nuovo compagno. La scelta del lago di Como non passa inosservata: da anni è una delle destinazioni italiane più amate dalle star internazionali e questa volta è diventato lo scenario delle prime immagini pubbliche della nuova vita sentimentale dell'attrice.
Una relazione nata lontano dai riflettori e poi l'annuncio sui social
Le indiscrezioni sulla frequentazione tra Katie Holmes e Jason Bard Yarmosky avevano cominciato a circolare durante l'estate. I due erano stati avvistati insieme prima a New York e successivamente negli Hamptons, alimentando le voci su un possibile legame sentimentale. Nessuna conferma, almeno inizialmente, da parte dei diretti interessati. A cambiare tutto è stato il compleanno dell'artista. Il primo settembre Holmes gli ha dedicato pubblicamente un messaggio su Instagram, accompagnandolo con parole affettuose che hanno di fatto trasformato i rumor in una conferma. L'attrice ha definito Yarmosky "il migliore in assoluto", scegliendo così di uscire allo scoperto. Soltanto pochi giorni più tardi è arrivata la vacanza italiana. Le fotografie dal lago di Como segnano quindi un ulteriore passo per la coppia, che sembra ormai intenzionata a vivere la relazione senza nascondersi, pur mantenendo quella discrezione che negli ultimi anni Holmes ha cercato di preservare intorno alla propria vita privata.
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