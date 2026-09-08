Kate Middleton accompagna il figlio George al college dei re. Quanto costa, chi paga e le dure regole

Per il principe George è arrivato il momento di lasciare la scuola frequentata insieme ai fratelli Charlotte e Louis e cominciare un percorso decisamente più impegnativo. Il primogenito di William e Kate Middleton ha fatto il suo ingresso all’ Eton College , uno degli istituti più prestigiosi e costosi del Regno Unito, seguendo le orme del padre e dello zio Harry. Ad accompagnarlo in questo primo giorno sono stati proprio il principe e la principessa del Galles , accanto al figlio in una tappa destinata ad avere un peso particolare nella formazione del futuro re. Fondato nel 1440 da Enrico VI e situato nel Berkshire, a poca distanza dal Castello di Windsor, Eton è molto più di una semplice scuola. Per secoli ha formato esponenti dell’aristocrazia, uomini politici, intellettuali e personalità destinate a occupare ruoli di primo piano nella società britannica. Ma entrare nei suoi storici edifici ha un prezzo altissimo , e non soltanto in termini economici: George dovrà adattarsi a una quotidianità scandita da disciplina, antiche tradizioni e regole che non prevedono particolari privilegi neppure per un erede al trono.

Quanto costa Eton e chi pagherà gli studi del figlio di Kate Middleton

La retta di Eton è tra le più elevate del Regno Unito. Con l'introduzione dell'Iva sulle rette delle scuole private britanniche, i costi sono ulteriormente aumentati: per frequentare il prestigioso istituto si parla ormai di oltre 60 mila sterline l'anno, vale a dire più di 70 mila euro. Una cifra alla quale possono aggiungersi diverse spese extra legate alle attività e alla vita scolastica. Secondo le informazioni diffuse dall'istituto, alle famiglie vengono infatti richieste anche una quota d'iscrizione e una quota di accettazione, mentre le attività supplementari possono far lievitare ulteriormente il conto. Considerando che George dovrebbe rimanere a Eton fino ai 18 anni, il costo complessivo della sua formazione potrebbe quindi raggiungere diverse centinaia di migliaia di euro. A sostenere le spese saranno William e Kate. Eton dispone anche di borse di studio e programmi di sostegno economico destinati agli studenti, ma non è questo naturalmente il caso del principe. Il college resta comunque estremamente selettivo: il prestigio della famiglia non cancella una quotidianità fatta di studio, verifiche e disciplina. Per William si tratta anche di un ritorno carico di ricordi. Nel 1995 fu lui a varcare i cancelli dell'istituto accompagnato da Carlo e Diana. Trentuno anni più tardi la scena si ripete con George, secondo nella linea di successione al trono britannico.

Dalla stanza privata al frac: come sarà la nuova vita di George

Il cambiamento più importante riguarda però la quotidianità. George trascorrerà i prossimi anni in convitto e sarà inserito in una delle residenze dell'istituto, ciascuna delle quali ospita circa 50 ragazzi. Come gli altri studenti avrà una stanza privata essenziale, dotata di letto, scrivania e scaffali, e dovrà imparare rapidamente a muoversi all'interno di un sistema che conserva riti e terminologie tramandati da generazioni. Anche l'abbigliamento fa parte della tradizione. Il principe dovrà abituarsi alla celebre uniforme di Eton, caratterizzata dal frac, e imparare persino un vero e proprio vocabolario interno. Gli insegnanti vengono chiamati “beaks”, le lezioni “divs”, mentre gli esami diventano “trials”. Gli studenti impegnati nel canottaggio sono i “Wet Bobs”, quelli che praticano cricket o altri sport i “Dry Bobs”. George entrerà nel cosiddetto Block F, corrispondente al primo anno del suo percorso a Eton. Studierà materie fondamentali come inglese, matematica, scienze, storia e geografia, alle quali si affiancano latino, teologia, arte, teatro, musica, design, educazione fisica e lingue straniere. L'offerta comprende anche discipline come greco classico e numerose lingue moderne. Lo sport occupa un ruolo centrale: sono decine le attività disponibili e il college dispone, tra le altre strutture, di un lago per il canottaggio a Dorney utilizzato anche durante le Olimpiadi di Londra del 2012. Non mancano tre grandi teatri e una biblioteca con oltre 150 mila volumi. Per rendere meno traumatico l'ingresso in questa nuova realtà, al principe sarà inoltre affiancato un ragazzo più grande con il compito di aiutarlo ad ambientarsi. Eton punta molto sull'autonomia degli studenti, chiamati a organizzare studio, sport e vita sociale all'interno di giornate particolarmente intense.