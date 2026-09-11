Damiano David e Dove Cameron, tutto sul matrimonio: data, location e reunion dei Maneskin

Damiano David e Dove Cameron sono pronti al grande passo. Dopo mesi di indiscrezioni, il matrimonio della coppia comincia a prendere forma con una data, una location e i primi dettagli di una cerimonia che si annuncia riservatissima. Il cantante romano e l'attrice americana avrebbero scelto l'Italia per celebrare il loro amore, affidandosi a uno degli scenari più suggestivi della Toscana. E tra gli invitati dovrebbero esserci anche Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio: le nozze potrebbero così trasformarsi nell'occasione per una speciale reunion dei Maneskin .

Quando si sposano Damiano David e Dove Cameron

Secondo quanto riportato da Vanity Fair, Damiano David e Dove Cameron si sposeranno il 25 settembre a Castiglion del Bosco, nel cuore della Val d'Orcia. La scelta sarebbe ricaduta sul Rosewood Castiglion del Bosco, resort di lusso immerso nella campagna toscana e sufficientemente appartato da garantire alla coppia la privacy desiderata. Una cornice già scelta in passato da altri personaggi internazionali per celebrare le proprie nozze. Nel 2017 la modella Kate Upton e il campione di baseball Justin Verlander si sposarono proprio qui, mentre due anni più tardi fu la volta della tennista Caroline Wozniacki e dell'ex cestista David Lee, con Serena Williams tra gli ospiti. I preparativi per il matrimonio di Damiano e Dove, del resto, sono iniziati da tempo. Già a luglio le pubblicazioni sono comparse all'anagrafe di Roma, città nella quale il frontman dei Maneskin è nato e cresciuto. Un passaggio burocratico che ha dato ulteriore concretezza al progetto di nozze dopo l'annuncio del fidanzamento. Negli ultimi mesi la coppia ha inoltre trascorso molto tempo in Italia, tra Sicilia e Puglia. Dove Cameron era stata poi avvistata a Milano insieme alle amiche per il suo addio al nubilato, tra shopping e cene prima del grande giorno.

Dove Cameron sposa in Valentino e la famiglia romana di Damiano

Anche la moda avrà inevitabilmente un ruolo centrale. Per il matrimonio, Dove Cameron dovrebbe indossare una creazione Valentino, scegliendo così una delle maison simbolo dell'alta moda italiana per accompagnarla all'altare. Ma l'incontro tra Italia e Stati Uniti non riguarderà soltanto l'abito. La cerimonia metterà insieme le due anime della coppia: quella americana dell'attrice e quella profondamente romana di Damiano. Proprio Dove, parlando della famiglia del futuro marito, ha scherzato nei mesi scorsi sulle dimensioni della parentela del cantante, raccontando che ha addirittura "un centinaio di cugini". Alle nozze è quindi atteso un nutrito gruppo di familiari e amici provenienti da Roma, destinato a incontrare gli invitati arrivati dagli Stati Uniti e dal mondo dello spettacolo internazionale. Un matrimonio che, pur nella volontà di mantenere la massima riservatezza, promette così di riunire mondi molto diversi tra loro.