Rodgers, rivelazione bomba su Shailene Woodley: "Prima delle nozze voleva andare con un altro"

A distanza di anni dalla fine della loro storia, Aaron Rodgers riapre pubblicamente il capitolo Shailene Woodley . E lo fa con dichiarazioni destinate a far discutere. Il quarterback dei Pittsburgh Steelers ha raccontato la sua versione della rottura con l'attrice, sostenendo che, poco dopo aver accettato la proposta di matrimonio, sarebbe stata proprio lei a manifestare il desiderio di avere un rapporto con un altro uomo prima delle nozze. Parole che hanno immediatamente provocato la reazione dell'entourage della star di Hollywood: gli amici della Woodley sarebbero rimasti "allarmati" e non comprenderebbero perché Rodgers, oggi sposato con un'altra, abbia deciso di riportare alla luce una relazione conclusa da tempo.

Rodgers e la rivelazione scioccante su Shailene Woodley

A raccontare la sua versione è stato lo stesso Rodgers durante il podcast Not Just Football with Cam Heyward. Il quarterback ha spiegato di aver chiesto a Woodley di sposarlo nel dicembre 2020. Ma, secondo il racconto del giocatore, poco dopo sarebbe arrivata una richiesta del tutto inaspettata da parte dell'attrice. "Un paio di giorni dopo mi dice: “Prima di sposarci, devo andare a letto con questo tizio”", ha raccontato Rodgers. Il giocatore ha quindi contestato la ricostruzione fatta negli anni dalla sua ex sulla fine del loro rapporto, sostenendo che non sarebbe stato lui ad abbandonarla. A detta di Rodgers, la Woodley avrebbe poi tolto l'anello di fidanzamento nel marzo successivo, appena tre mesi dopo la proposta. I due avrebbero tentato più volte di recuperare il rapporto, senza però riuscirci. "Mi ha letteralmente detto: “Non voglio stare con te” dopo che avevamo provato una riconciliazione nel 2021", ha aggiunto. Il quarterback si è quindi rivolto idealmente alla sua ex durante il podcast: "Circolano un sacco di storie false". E ha aggiunto che nel 2022, anno in cui venne resa nota la separazione, secondo lui "non c'era nemmeno una relazione da interrompere".

Gli amici di Shailene Woodley contro Rodgers

Le dichiarazioni non sarebbero state accolte bene dalle persone vicine a Shailene Woodley. Come riferito da TMZ, gli amici dell'attrice sarebbero rimasti “allarmati” dalla decisione di Rodgers di raccontare pubblicamente dettagli così intimi della loro relazione. A sorprendere sarebbe soprattutto il tempismo. Il giocatore non parlerebbe direttamente con Woodley da oltre due anni e oggi è sposato con un'altra donna. "Ci chiediamo perché un uomo sposato stia tirando fuori l'argomento di un'ex con cui non parla da oltre due anni", ha dichiarato una fonte vicina all'attrice. Stando all'entourage di Woodley, inoltre, Rodgers conosceva perfettamente la riservatezza dell'ex compagna e, durante la loro relazione, sembrava rispettarla. Proprio per questo le recenti dichiarazioni sarebbero state considerate particolarmente sorprendenti e lontane dall'atteggiamento mantenuto in passato dal giocatore. Le fonti sostengono anche che Woodley non nutrirebbe rancore nei confronti dell'ex e che non avrebbe parlato male di lui con gli amici. Anche se nel 2024 l'attrice aveva descritto come "traumatica" la fine di quella relazione.