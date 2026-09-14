Alice Campello e Morata, nozze bis dopo la riconciliazione: "Ma senza quegli invitati"

Dopo la separazione, la riconciliazione e un nuovo inizio a Madrid , Alice Campello e Alvaro Morata potrebbero tornare ancora una volta all'altare. Non per celebrare un nuovo matrimonio, ma per rinnovare quelle promesse che negli ultimi anni sono state messe alla prova da una crisi profonda. A svelare il desiderio è stata la stessa influencer italiana, che immagina questa volta una cerimonia lontana dallo sfarzo, con pochissimi invitati e soprattutto con accanto i loro quattro figli. La macchina organizzativa sarebbe già in moto: a giugno sono 10 anni di matrimonio, le promesse potrebbero essere rinnovate in Spagna. "Mi piacerebbe farlo, ma con molte meno persone", ha dichiarato la Campello alla stampa durante un evento TAG Heuer Formula 1 a Madrid. Un progetto che, almeno per il momento, resta un desiderio, ma che sembra raccontare meglio di qualsiasi dichiarazione il nuovo capitolo della coppia. Perché dopo essersi allontanati e poi ritrovati, Alice non ha dubbi quando parla del marito: "È l'uomo della mia vita".

Alice Campello e Morata, il desiderio di rinnovare le promesse

Se ci sarà una nuova cerimonia, sarà molto diversa dal matrimonio celebrato il 17 giugno 2017 a Venezia. Allora Alice e Morata avevano scelto la Chiesa del Redentore, sull'isola della Giudecca, circondati da oltre 400 invitati. Questa volta, invece, l'intenzione sarebbe quella di lasciare fuori tutto ciò che non è strettamente necessario. "Solo le persone a noi più care che ci hanno sostenuto in questi ultimi anni. E qualcosa di molto intimo con i nostri figli", ha spiegato la Campello. Una scelta che assume un significato particolare dopo quanto accaduto alla coppia. Nel 2024 i due avevano annunciato la separazione, salvo poi ritrovarsi e decidere di ricominciare. Non sarebbe, peraltro, il primo rinnovo delle promesse. Già nel 2022 Alice e Alvaro erano tornati a Venezia per dirsi nuovamente sì, questa volta con i figli protagonisti della giornata. Un gesto che oggi potrebbe ripetersi, ma con un significato inevitabilmente diverso: celebrare non soltanto il matrimonio, ma soprattutto una relazione sopravvissuta al suo momento più difficile.

"Morata è l'uomo della mia vita": le parole dopo la crisi

Alice Campello non ha nascosto neppure ciò che prova oggi per il marito. Alla domanda se Morata fosse ancora l'uomo della sua vita, la risposta è arrivata senza esitazioni: "A dire il vero, sì. L'uomo della mia vita. Il padre dei miei quattro figli". Parole nette, soprattutto considerando gli ultimi anni vissuti dalla coppia. La Campello non ha cercato di trasformare la riconciliazione in una favola senza ombre e ha ammesso che anche il loro matrimonio ha attraversato fasi complicate. "Ci sono momenti belli e momenti brutti, come in ogni matrimonio. Ma l'importante è che continuiamo a sceglierci a vicenda", ha spiegato.