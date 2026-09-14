Il fratello di Lamine Yamal compie 4 anni, festa con supereroi e una sorpresa del Barcellona

Una festa da piccolo campione, tra supereroi, una torta spettacolare e un ospite arrivato direttamente dal mondo del Barcellona. Keyne, il fratellino di Lamine Yamal, ha compiuto quattro anni e per l'occasione la famiglia ha organizzato una giornata speciale, raccontata sui social da mamma Sheila Ebana . Un compleanno che non è passato inosservato, soprattutto per la sorpresa riservata al piccolo nel momento più atteso della festa. Il 12 settembre Keyne è stato circondato dalla famiglia e dagli amici in una location trasformata per l'occasione nel quartier generale dei suoi supereroi preferiti. A dominare sono stati i personaggi Marvel , da Hulk a Capitan America, tra decorazioni blu, rosse e bianche. "Abbiamo trascorso una giornata fantastica alla festa di compleanno di Keyne. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato", ha scritto Sheila nelle sue storie Instagram, mostrando alcuni momenti dei festeggiamenti.

Keyne, festa da supereroe per il fratellino di Lamine Yamal

Il tema scelto per il quarto compleanno non lasciava spazio a dubbi: supereroi ovunque. Personaggi, palloncini e decorazioni hanno trasformato la location in un universo Marvel pensato interamente per Keyne. E anche la torta non poteva essere da meno. Per spegnere le quattro candeline, il bambino si è trovato davanti una spettacolare torta a quattro piani, realizzata seguendo lo stesso tema della festa. Una celebrazione in grande stile, ma vissuta soprattutto come un momento familiare. Sheila Ebana ha condiviso diversi dettagli sui social, ringraziando le persone che hanno partecipato alla giornata. Tra immagini e video, però, c'è stata anche un'assenza che non è passata inosservata: Lamine Yamal non compare negli scatti pubblicati dalla madre. Il calciatore non ha condiviso a sua volta contenuti che permettano di stabilire se fosse presente alla festa del fratellino. Forse perchè impegnato con gli allenamenti?

La sorpresa del Barcellona alla festa di compleanno

Il vero colpo di scena è arrivato direttamente dal Barça. Alla festa è comparso Cat, la mascotte ufficiale del Barcellona, diventato immediatamente uno dei protagonisti della giornata. Bambini e invitati hanno approfittato dell'occasione per scattare foto e divertirsi insieme alla mascotte blaugrana. Un dettaglio che ha inevitabilmente legato la festa al mondo calcistico di Lamine Yamal. Anche Sheila ha voluto ringraziare pubblicamente l'ospite speciale: "Grazie, Cat, per essere stato con noi in un giorno così speciale". Una sorpresa particolarmente significativa considerando il rapporto della famiglia con il club catalano.