Carolina Stramare e Pellegri, la rottura dopo la nascita della figlia Bianca

Carolina Stramare e Pietro Pellegri si sono lasciati . Dopo settimane di indiscrezioni e soprattutto dopo un’assenza dai social che non era passata inosservata ai fan, è stata l’ex Miss Italia a confermare la fine della relazione con il calciatore. Una separazione che, in realtà, risalirebbe già a qualche mese fa e che arriva a poco più di un anno dalla nascita della loro prima figlia, Bianca . Sui motivi della rottura la modella ha scelto di non entrare nei dettagli, limitandosi a due parole: "Priorità diverse".

Carolina Stramare conferma la rottura con Pietro Pellegri

A far nascere i primi sospetti erano stati proprio i social. Da tempo la modella non pubblicava più fotografie o storie insieme a Pellegri e diversi follower avevano iniziato a chiedersi se tra i due fosse successo qualcosa. Alla fine, rispondendo alle domande dei fan, la Stramare ha deciso di fare chiarezza. La relazione è terminata "da qualche mese". L’ex Miss Italia ha spiegato di avere preferito mantenere il silenzio non per nascondere quanto accaduto, ma per la scelta, portata avanti da sempre, di proteggere la propria sfera personale. "Non ne ho mai parlato non perché ci fosse qualcosa di male, ma perché non ho mai parlato della mia vita privata e continuerò a non farlo", ha precisato. Ancora più sintetica la risposta sulle ragioni che avrebbero portato alla separazione: "Priorità diverse". Nessun racconto pubblico della crisi, dunque, né accuse esplicite nei confronti dell’ex compagno.

Le parole sulla figlia Bianca e il periodo dopo il parto

Più significative sono state, invece, alcune risposte dedicate alla figlia Bianca e alla quotidianità familiare. Alla domanda su come la bambina avesse vissuto l'allontanamento dei genitori, Carolina ha risposto: "Sfortunatamente o fortunatamente ci ha visto molto poco insieme". Parole che inevitabilmente hanno attirato l’attenzione, soprattutto perché accompagnate da un’altra dichiarazione dell’ex Miss Italia sul periodo successivo alla nascita della bambina, durante il quale ha raccontato di essere stata quasi sempre sola. La Stramare ha affrontato anche l’ipotesi di una futura relazione sentimentale di Pellegri, spiegando di aver già messo in conto questa possibilità. Per lei, però, il punto centrale resta Bianca: chiunque dovesse entrare nella vita della bambina dovrà, secondo la modella, rispettare i ruoli e soprattutto essere disposto ad adattarsi alle sue necessità.

Dall'amore nato nel 2023 alla nascita di Bianca

La storia tra Carolina Stramare e Pietro Pellegri era iniziata nell’estate del 2023. I primi indizi erano arrivati durante le vacanze, quando i due erano stati fotografati insieme in atteggiamenti affettuosi, confermando le indiscrezioni che già circolavano sulla loro frequentazione. La coppia aveva comunque scelto di vivere la relazione lontano da un’eccessiva esposizione mediatica. Nel maggio 2024 era poi arrivato l’annuncio della gravidanza. La Stramare aveva condiviso sui social alcuni momenti dell’attesa fino alla nascita di Bianca, avvenuta nel gennaio 2025. Le immagini pubblicate in quel periodo raccontavano la felicità per l'arrivo della loro prima figlia. A distanza di poco più di un anno dalla nascita della bambina, però, la storia si è conclusa.