La scritta sul velo, la frase di Bastian prima del sì, il ruolo dei figli, la scelta dei posti: tutti i retroscena del matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller

Alla fine Ilary Blasi ha avuto il matrimonio che voleva. Romantico, fiabesco, con accanto poche e selezionate persone. Divise in modo non casuale: le donne, di bianco vestite, come lei, da una parte, gli uomini, in abito scuro come Bastian, dall'altra. Gli invitati avevano un solo compito, anzi due: niente telefoni e niente foto sui social fino ai post ufficiali degli sposi, come prima cosa. E poi divertirsi, come seconda. Bastian ha voluto i fratelli come testimoni, c'erano un paio di amici tedeschi, qualche parente. Stop. Ilary, invece, aveva accanto le sue persone. La sorella Melory come testimone , l'amica Giorgia, moglie di Angelo Marrozzini, cugino di Totti, accanto a lei. I figli non l'hanno accompagnata all'altare, come supponeva qualcuno: ruolo riservato a Roberto Blasi, suo padre. Cristian era in seconda fila dal lato di Bastian, accanto al nonno . Chanel in seconda fila accanto alla nonna e alla sorellina Isabel. Dietro la nonna Marcella e la mamma di Bastian. In quarta fila l'altra sorella, Silvia, con le figlie. Poi, tra le altre, Silvia Toffanin, la manager di entrambe Graziella Lopedota, la parrucchiera e amica Alessia Solidani, l'attrice Melissa Monti, fidanzata di Cristian, e Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi, presente con il marito Stefano Mezzaroma. In tutto poco meno di 70 persone.

Ilary Blasi, la frase sul velo e di chi era il vestito di matrimonio con Bastian

Se nel 2005 Ilary e Totti erano griffati Armani, stavolta la conduttrice, che da domani sarà in diretta con la nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha scelto Ermanno Scervino. "Un sogno", le ha detto lui, come rivelato dalla stessa Ilary. Sul velo la scritta ricamata: "I & B 13.9.2026". Anche le scarpe erano firmate Scervino e richiamavano il meraviglioso abito che tanto successo ha avuto sui social. Qualcuno ha criticato Blasi per la scelta di sposarsi in bianco e col velo in seconde nozze, ma lei è andata avanti per la sua strada. E a giudicare dai commenti la scelta è stata apprezzata.

Matrimonio Ilary Blasi, la parrucchiera e il truccatore, tutti i dettagli

Per il resto Ilary si è affidata al suo team di fiducia. Alessia Solidani ha curato le due acconciature: capello raccolto e tirato per il sì, sciolto con boccoli per la festa. Il trucco è stato affidato a Claudio Noto, che da sempre se ne prende cura. Con i rispettivi team si sono occupate anche delle suocere degli sposi e delle figlie di Ilary.

Torta matrimonio Ilary Blasi e Bastian Muller: cosa hanno scelto gli sposi

Per quanto riguarda il menù, scrive il Corriere della Sera: "Il 13 settembre 2026 a Ravello, gioiello della Costiera amalfitana, i 50 selezionatissimi invitati hanno potuto assaggiare non solo i piatti tipici locali, dagli spaghetti alla Nerano alla parmigiana, preparati dallo chef di Villa Cimbrone Lorenzo Montoro, ma anche le creazioni del pasticcere Sal De Riso, storico artigiano di Minori: è lui che ha firmato la torta nuziale a 5 piani e il buffet dei dolci. «Per celebrare questo giorno speciale - ha detto De Riso - ho realizzato una torta nuziale classica a cinque piani (circa 100 porzioni): un soffice pan di Spagna con bagna all'arancia, farcito con una delicata crema chantilly alla vaniglia e arricchito da fragoline di bosco semicandite»". Torta apprezzatissima dagli sposi e dagli invitati. Ma perché Ilary e Bastian hanno scelto la Costiera amalfitana? Sembra se ne siano innamorati in un fine settimana di vacanza, oltre un anno fa. Scherzando (o forse no?) lui le avrebbe detto: "Ci sposeremo qui". E così è stato.

Bastian Muller, la frase al matrimonio di Ilary Blasi

Durante le nozze, quando Ilary è arrivata col padre all'altare (metaforico), dove c'era l'avvocato e amico di lei Alessandro Simeone, Bastian era commosso, in lacrime. Le ha alzato il velo e l'unica cosa che è riuscito a dire, in inglese, è stato: "Hello". Ilary è scoppiata a ridere e la tensione si è sciolta.