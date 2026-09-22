Isobel Kinnear e Samurai Jay, scoppia il gossip: effusioni e mano nella mano

Un incontro dopo un concerto, qualche effusione e poi l'uscita insieme, mano nella mano. Sono bastati questi dettagli per accendere il gossip su Isobel Kinnear e Samurai Jay, uno dei cantanti italiani più ascoltati del momento. L'ex protagonista di Amici 22, oggi impegnata a Caduta Libera , e l'artista campano visto all'ultimo Festival di Sanremo sarebbero sempre più vicini e le immagini circolate nelle ultime ore sembrano raccontare un'intesa che andrebbe oltre la semplice amicizia.

Isobel Kinnear e Samurai Jay insieme a Milano

Tutto sarebbe accaduto nella serata del 15 settembre, quando Samurai Jay ha tenuto uno showcase all'Apple Store di Piazza Liberty, nel centro di Milano. Terminata l'esibizione, il cantante avrebbe raggiunto Isobel Kinnear, che lo attendeva poco distante. È proprio in quel momento che i due sarebbero stati immortalati mentre si scambiavano alcune effusioni. Poco dopo avrebbero lasciato insieme la piazza, camminando mano nella mano. Immagini che hanno inevitabilmente alimentato le indiscrezioni sulla nascita di una nuova coppia. Secondo quanto riportato da Chi Magazine, il rapporto sarebbe comunque ancora agli inizi. Non è quindi chiaro se Isobel e Samurai Jay abbiano già iniziato una vera relazione o se si stiano semplicemente frequentando e conoscendo lontano dai riflettori. Sui rispettivi profili social, almeno per il momento, entrambi mantengono il massimo riserbo. Nessuna fotografia insieme e nessuna dichiarazione sul presunto flirt. Tra gli indizi individuati dai fan c'è soltanto il fatto che i due si seguano reciprocamente su Instagram. Elemento che da solo non permette naturalmente di stabilire la natura del loro rapporto.

Un momento d'oro per entrambi, dalla musica alla televisione

Se il gossip dovesse trovare conferma, la nuova storia arriverebbe in un momento particolarmente fortunato per le carriere di entrambi. Samurai Jay, nome d'arte di Gennaro Amatore, è reduce da un 2026 che lo ha portato definitivamente sotto i riflettori del grande pubblico. Il successo di Ossessione, presentata a Sanremo e diventata una delle hit dell'anno, ha consacrato il rapper campano, con il brano rilanciato anche da una campagna pubblicitaria e successivamente proposto in una versione in lingua spagnola. Non meno importante è il momento professionale vissuto da Isobel Kinnear. Arrivata in Italia grazie ad Amici 22, la ballerina australiana ha trasformato l'esperienza nel talent di Maria De Filippi in un vero trampolino di lancio. Dopo il percorso da allieva, è rimasta nel programma per tre edizioni come ballerina professionista, consolidando la propria popolarità. Poi la svolta: Isobel ha iniziato ad affacciarsi anche al mondo della conduzione, affiancando Max Giusti a Caduta Libera e mostrando così un volto diverso rispetto a quello conosciuto dal pubblico di Amici. Due carriere differenti, dunque, ma entrambe in piena ascesa: lui protagonista della musica italiana, lei sempre più presente sul piccolo schermo. E ora, a unire i loro percorsi, potrebbe esserci anche qualcosa che va oltre il lavoro.