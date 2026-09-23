Armando Izzo torna con l'ex moglie, Raffaella Fico reagisce così

Il ritorno di fiamma che da settimane alimentava indiscrezioni e sospetti adesso è ufficiale. Armando Izzo e Titta Angellotti sono tornati insieme , scegliendo di dare una nuova possibilità a un amore iniziato circa vent’anni fa e sopravvissuto a una separazione particolarmente turbolenta. A confermare la riconciliazione è stata proprio l'Angellotti con una lunga dedica pubblicata sui social, nella quale ha raccontato la decisione di ricominciare accanto al calciatore. Un annuncio che sembra mettere definitivamente la parola fine alla storia tra il difensore dell'Avellino e Raffaella Fico, iniziata dopo l’allontanamento del calciatore dalla compagna storica e terminata dopo un periodo molto delicato per la showgirl.

Armando Izzo torna con la moglie dopo la storia con Raffaella Fico

"Quando ci siamo conosciuti non avevamo niente, eppure avevamo nelle nostre mani già tutto: noi due", ha scritto Titta Angellotti su Instagram, affidando ai social parole che non sembrano lasciare spazio a dubbi sul ritorno della coppia. La moglie di Izzo ha ammesso che per ricominciare è servito coraggio, ma ha spiegato di avere deciso di seguire i suoi sentimenti senza rimorsi né rimpianti. "Scelgo con tutta l’anima un amore che ancora oggi, dopo 20 anni, mi stravolge, mi fa mancare l’aria e mi fa tremare il cuore", ha aggiunto. Sottolineando la promessa più importante: trascorrere il presente e il futuro accanto al calciatore, padre delle sue due figlie. Parole particolarmente significative considerando quanto accaduto negli ultimi mesi. La loro separazione era infatti finita al centro del gossip soprattutto dopo l'inizio della relazione tra il giocatore e Raffaella Fico.

Il figlio perso da Raffaella Fico e Armando Izzo

Era stata proprio Raffaella Fico a rendere pubblica la relazione con Izzo durante un'intervista a Verissimo, annunciando anche di essere incinta. In quell'occasione la showgirl aveva precisato che il precedente matrimonio del calciatore era già terminato e che la separazione non era stata provocata dalla loro storia. La relazione aveva però continuato ad attirare l'attenzione del gossip, alimentata anche dalle tensioni familiari e dai botta e risposta sui social. Poi era arrivato il momento più doloroso: al quinto mese di gravidanza la Fico aveva perso il bambino che aspettava da Izzo. Circa un mese più tardi era terminata anche la loro liaison. L'ex di Balotelli aveva raccontato in lacrime quanto accaduto ancora una volta nello studio di Silvia Toffanin, parlando sia della perdita della gravidanza sia della decisione di Izzo di interrompere il rapporto.