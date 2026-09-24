Maduka Okoye di nuovo insieme a Cardi B. E Belen? Archiviata così

Sembrava che il gossip del momento portasse dritto a Belen Rodriguez , ma a distanza di pochi giorni sulla scena è tornata Cardi B . Protagonista, ancora una volta, Maduka Okoye, portiere dell’Udinese che nelle ultime settimane sembra essere diventato uno dei nomi più chiacchierati della cronaca rosa. Dopo essere stato avvistato a Milano insieme alla showgirl argentina, il calciatore è infatti comparso nuovamente al fianco della rapper americana durante la Milano Fashion Week 2026. Un incontro che ha inevitabilmente riacceso le indiscrezioni su un possibile flirt tra i due, anche perché Cardi B e Okoye non sarebbero affatto due semplici conoscenti incontratisi per caso a una festa. Già durante l'estate erano stati fotografati insieme in diverse occasioni e la stessa cantante aveva lasciato intendere di essere rimasta particolarmente colpita dallo sportivo, definito da qualcuno "il giocatore più bello del mondo".

Maduka Okoye e Cardi B di nuovo insieme a Milano

Il nuovo avvistamento risale al 22 settembre, quando Cardi B e Maduka Okoye sono stati notati insieme ad un afterparty organizzato durante la Settimana della Moda di Milano. In un video circolato sui social, i due appaiono intenti a parlare davanti a un drink, in un clima che ai fan è sembrato particolarmente complice. Non è però la prima volta che i loro nomi finiscono uno accanto all'altro. Entrambi lavorano con lo stylist Kollin Carter e già nel luglio 2026 erano stati visti insieme durante gli appuntamenti dell'Haute Couture parigina. In quell'occasione Cardi B e Okoye avevano condiviso anche il front row di una sfilata, mentre altre immagini li avevano immortalati sorridenti e affiatati su un balcone. Ad alimentare ulteriormente il gossip erano state poi alcune parole della rapper. Parlando di Okoye in un'intervista a Vogue Arabia, Cardi B lo aveva descritto come un uomo "davvero dolce" e molto diverso dall'immagine severa mostrata sui social. Alla domanda se avrebbe voluto incontrarlo più spesso, la risposta, accompagnata da una risatina, era stata eloquente: "Lo spero".

Cardi B e quelle parole sulla possibilità di un nuovo amore

Cardi B non ha mai confermato una relazione con il portiere, ma negli ultimi mesi ha parlato apertamente della propria vita sentimentale. La rapper aveva spiegato di essere concentrata soprattutto sui figli e sul lavoro, senza però avere alcuna intenzione di rinunciare per sempre all'amore. Durante una conversazione con i fan su X, a chi le suggeriva di restare single e pensare soltanto a se stessa, aveva replicato di non voler trascorrere il resto della vita senza un compagno. Dopo un lungo periodo senza frequentare nessuno, aveva ammesso di avere voglia di concedersi un po' di leggerezza, pur promettendo di diventare più selettiva nella scelta delle persone da frequentare. Ed è proprio per questo che i continui incontri con Okoye non sono passati inosservati. Nessuna conferma ufficiale, naturalmente, ma gli avvistamenti iniziati in estate e proseguiti ora a Milano continuano ad alimentare la curiosità.