Lindsey Vonn, nuovo amore: chi è Matthieu Bailet, 11 anni più giovane di lei ed ex di un’italiana

Lindsey Vonn ha un nuovo amore. La campionessa statunitense ha reso pubblica la relazione con lo sciatore francese Matthieu Bailet , condividendo sui social alcune immagini della sua estate. Tra queste anche un bacio che ufficializza di fatto la storia tra i due. “È arrivato il momento di fare un recap dell’estate... parte 1”, ha scritto Vonn nel post, accompagnato dalle note di “So Easy (To Fall In Love)” di Olivia Dean. I due erano già stati visti insieme lo scorso maggio a New York, ma fino a questo momento non avevano confermato pubblicamente la relazione.

Chi è Matthieu Bailet, il nuovo amore della Vonn

Bailet ha 30 anni ed è uno sciatore francese specializzato nelle discipline veloci. Ha esordito in Coppa del Mondo nel 2016 e nel 2022 ha partecipato ai Giochi Olimpici di Pechino. Il francese ha anche un legame con lo sci italiano: in passato è stato infatti fidanzato con Francesca Marsaglia, ex azzurra della velocità che ha chiuso la propria carriera agonistica nel 2022 dopo 14 stagioni in Coppa del Mondo. Per Vonn arriva così una parentesi felice mentre prosegue il percorso di riabilitazione dopo il grave infortunio subito durante Milano Cortina.