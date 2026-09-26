Bisciglia svela perché è finita con Pamela Camassa e cosa pensa del nuovo fidanzato  

Per quasi vent’anni sono stati una delle coppie più longeve e riservate dello spettacolo italiano. Poi, dopo 17 anni insieme, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno deciso di prendere strade diverse. Una separazione che ha inevitabilmente sorpreso chi li ha sempre visti affiatati, ma sulla quale il conduttore di Temptation Island ha ora raccontato nuovi retroscena. In un’intervista al Corriere della Sera, Bisciglia ha spiegato cosa sarebbe accaduto tra loro e, soprattutto, chi avrebbe avuto il coraggio di mettere la parola fine alla relazione. Dal suo racconto emerge un legame che non si sarebbe spezzato tra rancori e recriminazioni. Al contrario, Filippo parla ancora di Pamela con grande affetto e rivela anche un particolare sulla sua nuova vita sentimentale: Camassa si è fidanzata di nuovo e lui si dice felice per lei.

Perché Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono stati insieme dal 2008 al 2025. Una storia lunghissima che, con il passare degli anni, ha però progressivamente cambiato forma. È lo stesso conduttore a raccontarlo senza nascondersi: "Eravamo diventati fratello e sorella". Una frase che sintetizza il motivo della separazione. L'amore, almeno nella forma che tiene insieme una coppia, ha lasciato spazio a un affetto differente. Nessuna guerra, però, almeno secondo quanto raccontato da Bisciglia: "Ci siamo lasciati da amici, era un amore puro, un amore vero". Parlando del rapporto vissuto con Pamela, il presentatore ha utilizzato anche parole molto forti, sostenendo che se un sentimento simile esistesse "tra coppie normali non ci sarebbero tutti questi femminicidi". Una riflessione con cui Bisciglia ha voluto sottolineare soprattutto il rispetto che, a suo dire, è rimasto tra loro anche nel momento più difficile: quello dell'addio.

"È stata Pamela a lasciarmi", la confessione di Bisciglia

Ma chi ha avuto il coraggio di chiudere una relazione durata quasi due decenni? Su questo punto Bisciglia non lascia spazio ai dubbi: la decisione è stata di Pamela Camassa. "Lei. Io, pur sbagliando, forse non ci sarei mai riuscito", ha ammesso. Una scelta che oggi sembra guardare con una consapevolezza diversa. Secondo il conduttore, Pamela è riuscita a fare ciò che lui probabilmente avrebbe continuato a rimandare. "Lei è stata più coraggiosa di me e la ringrazierò sempre per questo", ha aggiunto. Nessun rimpianto dichiarato, dunque, ma il riconoscimento del fatto che la separazione fosse diventata probabilmente necessaria per consentire a entrambi di andare avanti.