Harry, la nuova vita nel Regno Unito: "I bambini sono felici". Poi il gesto a sorpresa

Prima il lancio con il paracadute nei cieli di Toronto, poi una telefonata a Meghan Markle per rassicurarla. Per il principe Harry il ritorno agli impegni pubblici passa anche da una promessa fatta a un veterano della Seconda guerra mondiale. Il duca di Sussex ha infatti affrontato un lancio per mantenere la parola data a Ed Marshall, 102 anni, ex paracadutista conosciuto durante una visita al centro veterani del Sunnybrook Hospital. Un'impresa arrivata in una fase particolare della vita di Harry, tornato nel Regno Unito con la moglie e i figli Archie e Lilibet . E proprio parlando della nuova quotidianità familiare, il principe ha raccontato la soddisfazione per il ritorno sul suolo britannico e per l'inserimento dei bambini a scuola.

Harry torna nel Regno Unito: "I bambini sono felici a scuola"

"È stato bellissimo tornare su suolo britannico", ha raccontato Harry, concedendosi anche una battuta dopo l'esperienza vissuta in Canada: "È bello essere tornato sulla terraferma, in realtà!". Ma sono soprattutto le parole dedicate ai figli a raccontare qualcosa in più della nuova vita della famiglia. Archie e Lilibet sarebbero felici nella loro scuola, una serenità che permette al padre di concentrarsi anche sui prossimi impegni pubblici. "I bambini sono felici a scuola, e questo mi dà la possibilità di concentrarmi davvero sugli Invictus Games a Birmingham", ha spiegato il duca riferendosi all'appuntamento previsto per luglio 2027. Un ritorno nel Regno Unito che segna dunque un nuovo capitolo per Harry e la sua famiglia dopo il lungo periodo trascorso lontano dalla Gran Bretagna. Parallelamente, il principe continua a dividersi tra gli impegni internazionali: prima del Canada era infatti passato da New York, dove aveva partecipato ad alcuni appuntamenti pubblici.

La promessa al veterano di 102 anni e il lancio con il paracadute

La storia del lancio era cominciata mesi prima. Durante una visita al Sunnybrook Hospital di Toronto, Harry aveva conosciuto Ed Marshall, veterano ed ex paracadutista della Seconda guerra mondiale. Complice anche il passato militare del duca, tra i due era nata immediatamente una certa sintonia. Da quell'incontro era arrivata la promessa: lanciarsi insieme da un aereo. Harry, dopo aver completato l'impresa, ha scherzato attribuendo proprio a Ed la responsabilità di averlo convinto. "Gli dicevo: "Non posso, non voglio farlo, vorrei potermi tirare indietro", ma Ed è molto persuasivo!", ha raccontato. Poi ha spiegato perché alla fine non avrebbe potuto dire di no: "Non potevo certo deludere un veterano di 102 anni". Il programma ha subito un cambiamento all'ultimo momento. Marshall non ha ottenuto l'idoneità medica necessaria per effettuare il lancio. Al suo posto è salito Bailey, suo nipote, mentre il veterano ha seguito l'impresa direttamente dall'aereo. "Era devastato dal fatto di non poter saltare, ma è stato bello averlo con noi a bordo", ha spiegato Harry, ricordando che tra pochi mesi Ed compirà 103 anni. Per Bailey, invece, ritrovarsi a saltare accanto al principe al posto del nonno è stato un momento difficile da dimenticare.

La telefonata a Meghan Markle subito dopo l'atterraggio

A seguire l'impresa a distanza c'era anche Meghan Markle. Quando a Harry è stato chiesto quanto fosse stato difficile convincere la moglie ad accettare un'esperienza del genere, considerando che la coppia ha due figli, il principe ha risposto: "Non ho dovuto convincerla, ma è stata sollevata quando siamo atterrati". A preoccupare Meghan sarebbe stata soprattutto l'attesa durante la salita dell'aereo. "Ci è voluto un bel po' per salire, quindi penso che continuasse a chiedersi: "Sono già scesi? Sono già scesi?", ha raccontato Harry. Una volta tornato a terra, il Duca ha quindi telefonato alla moglie, chiudendo un'impresa nata da una promessa e realizzata a sostegno del Sunnybrook e della True Patriot Love Foundation. Tra il ritorno della famiglia nel Regno Unito, i figli ormai inseriti nella nuova quotidianità scolastica e gli Invictus Games di Birmingham all'orizzonte, Harry sembra così attraversare una nuova fase della sua vita. E questa volta, almeno letteralmente, per inaugurarla ha scelto di lanciarsi nel vuoto.