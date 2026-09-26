Il matrimonio di Damiano David, i dettagli del party: barbecue, rose rosse e 200 invitati

Doveva essere un matrimonio lontano dagli obiettivi, protetto dalla riservatezza del resort di Castiglion del Bosco, nel cuore della campagna senese. Ma qualche immagine è riuscita comunque a superare il muro costruito intorno alle nozze di Damiano David e Dove Cameron . Scatti comparsi per pochi istanti sui gruppi dei fan dei Maneskin e nelle storie social di alcuni invitati, prima di essere rapidamente rimossi. Quanto è bastato, però, per svelare alcuni dettagli del ricevimento della coppia. Un party riservato a circa 200 invitati, tra amici e persone vicine agli sposi, nel quale il lusso ha incontrato un'atmosfera decisamente più informale. Niente pose da red carpet o celebrazioni costruite per i social: nelle poche immagini circolate si vedono selfie di gruppo, sorrisi, calici alzati e amici stretti intorno alla coppia. Sullo sfondo, le colline toscane e un allestimento dominato dai colori intensi dell'autunno.

Il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron

La consegna sembrava chiara: preservare il più possibile l'intimità delle nozze. Eppure qualche invitato non ha resistito alla tentazione di condividere alcuni momenti della festa. Le fotografie hanno iniziato così a circolare sulle fan page dedicate ai Maneskin, salvo poi sparire rapidamente. Gli screenshot hanno permesso di ricostruire almeno in parte l'atmosfera del ricevimento. Negli scatti domina soprattutto la spontaneità: gruppi di amici stretti davanti all'obiettivo, sorrisi, brindisi e occhiali da sole indossati anche quando la giornata comincia a lasciare spazio alla sera. Anche gli abiti degli invitati sembrano seguire i colori della campagna senese, con tonalità che vanno dal verde bosco al mattone fino al marrone. Intorno, la cornice di Castiglion del Bosco, con la piscina affacciata sui vigneti e il profilo delle colline toscane. Una scelta apparentemente distante dall'immaginario più spettacolare legato alla rockstar. Damiano e Dove avrebbero preferito una festa elegante ma informale, costruita soprattutto intorno agli amici e alla convivialità.

Rose rosse, candele e barbecue: tutti i dettagli del ricevimento

È soprattutto l'allestimento della cena a raccontare lo stile scelto dagli sposi. Il rosso è stato il grande protagonista della serata: composizioni di rose scarlatte, tovaglie bordeaux e alti candelabri di vetro con candele accese hanno trasformato i tavoli in una scenografia dal gusto romantico e vagamente gotico. Alla raffinatezza della mise en place è stata però affiancata una scelta decisamente più rustica. Al centro della cena è arrivato infatti uno «sharing barbecue», una grigliata pensata per essere condivisa direttamente a tavola. Carne alla brace servita tra posate d'argento, calici da vino e candele: un contrasto studiato tra informalità e lusso. Non sono mancati dettagli più insoliti. All'interno, tra bicchieri e bottiglie di vino, sono comparsi grandi elementi floreali simili a soffioni, sorretti da steli sottilissimi. Una decorazione scenografica e quasi surreale, in netto contrasto con le rose rosse che dominavano invece gli spazi esterni.