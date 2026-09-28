Samira Lui, dal padre assente al matrimonio: "La verità è un’altra"

Dietro il sorriso che ogni sera accompagna il pubblico de La Ruota della Fortuna c'è una storia personale che Samira Lui ha deciso di raccontare senza filtri. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo , la showgirl si è lasciata andare a una confessione sulla sua infanzia, segnata dall'assenza del padre, mai conosciuto, ma anche sulla sua vita sentimentale accanto a Luigi Punzo . E proprio sulle tanto chiacchierate nozze ha voluto mettere fine alle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi. Classe 1998, Samira è stata cresciuta dalla madre, diventata per lei un punto di riferimento assoluto. Un'assenza, quella paterna, che da bambina non avrebbe vissuto come una mancanza perché quella era semplicemente la sua normalità.

Samira Lui e il padre mai conosciuto: "Ho provato a cercarlo"

A Verissimo, Samira Lui è tornata su uno degli aspetti più delicati della sua vita. Suo padre, senegalese, se ne è andato prima della sua nascita e non ha mai fatto parte della sua quotidianità. "Io sono sempre stata circondata dall'amore", ha spiegato, sottolineando il ruolo fondamentale della madre, capace di essere per lei una presenza completa. Crescendo, però, è arrivata inevitabilmente la curiosità. Samira ha cercato informazioni, rivolgendosi anche a una zia, e ha provato a fare un passo verso quell'uomo che non aveva mai conosciuto. Un tentativo che, stando al suo racconto, non ha trovato risposta. "Mi sono tolta lo sfizio di provarci almeno. Non c'è stato nessun riscontro, nessuna volontà", ha raccontato. Parole nelle quali non sembra esserci rabbia, quanto piuttosto la consapevolezza di aver fatto ciò che sentiva necessario. "Io ci ho provato, se l'altra persona non è aperta alla conoscenza va bene così. Ognuno si prende le proprie responsabilità".

Samira Lui e il matrimonio con Luigi Punzo

E poi c'è l'amore. Da otto anni Samira Lui è legata a Luigi Punzo. I due si sono conosciuti a Formentera e da allora non si sono più lasciati. Lui, racconta la showgirl, è il suo "sostenitore numero uno" e l'ha accompagnata nelle decisioni più importanti della sua carriera. Negli ultimi mesi, però, attorno alla coppia sono cominciate a circolare voci sempre più insistenti: una proposta di matrimonio già arrivata, nozze programmate e poi addirittura rinviate. Samira ha scelto il salotto di Silvia Toffanin per smentire tutto. "La proposta di matrimonio non c'è. Non è arrivato ancora niente", ha chiarito. Nessun matrimonio cancellato o rimandato, dunque, perché per il momento mancherebbe proprio il primo passo. Samira, però, non nasconde che l'anello le farebbe piacere e ha raccontato con ironia di lanciare qualche piccolo indizio al compagno quando passa davanti alle vetrine delle gioiellerie. Ma "con calma si vedrà", ha precisato.