Elisa, la cantante si separa dal marito Andrea Rigonat: la decisione dopo 18 anni

Diciotto anni insieme, due figli, un matrimonio e un sodalizio artistico che per molto tempo ha intrecciato vita privata e musica. La storia d'amore tra Elisa Toffoli e Andrea Rigonat sarebbe arrivata al capolinea. A rivelarlo in esclusiva è il settimanale Chi, nella rubrica C'è Chi dice di Giuseppe Candela. Una separazione che la cantante e il chitarrista hanno scelto di vivere lontano dai riflettori, senza comunicati o annunci sui social. Una decisione in linea con la riservatezza che ha sempre caratterizzato la loro relazione. Ma a quanto pare tra gli amici più vicini alla coppia la fine del matrimonio non sarebbe più un mistero già da qualche tempo.

La storia d'amore tra Elisa e Andrea Rigonat

Il loro amore era cominciato nel 2008, trasformandosi presto in qualcosa che andava oltre la dimensione privata. Andrea Rigonat, chitarrista e produttore, è stato per anni al fianco di Elisa anche professionalmente, accompagnandola nei tour e partecipando alla realizzazione di diversi progetti musicali. Un'intesa artistica cresciuta parallelamente a quella sentimentale. Rigonat, che nel corso della sua carriera ha collaborato anche con Ultimo, è diventato così una presenza importante non soltanto nella vita privata della cantante, ma anche sul palco e dietro le quinte. La famiglia si è allargata nel 2009 con la nascita della primogenita Emma Cecile. Quattro anni dopo, nel 2013, è arrivato il secondo figlio, Sebastian. Una vita costruita insieme passo dopo passo, mantenendo sempre una certa distanza dalla mondanità e dalle cronache rosa. Nel 2015 Elisa e Andrea avevano deciso di coronare la loro storia pronunciando il fatidico sì a Grado. Anche in quell'occasione avevano scelto una cerimonia intima, lontana dagli eccessi che spesso accompagnano i matrimoni dei personaggi dello spettacolo. Una scelta coerente con il modo in cui Elisa ha sempre gestito la propria vita privata. La cantante ha preferito raccontare emozioni e sentimenti soprattutto attraverso le sue canzoni, lasciando raramente spazio alle indiscrezioni sulla famiglia.

Elisa e Andrea Rigonat separati ma uniti

Secondo Chi, il matrimonio sarebbe dunque terminato, ma tra Elisa e Andrea Rigonat i rapporti sarebbero rimasti buoni. A unirli ci sono prima di tutto Emma Cecile e Sebastian, ma anche quasi vent'anni di vita condivisa e un lungo percorso professionale. Non ci sarebbe quindi spazio, almeno stando alle indiscrezioni emerse, per separazioni burrascose o scontri pubblici. La coppia avrebbe preferito proteggere la propria famiglia e attraversare questo cambiamento lontano dai riflettori.