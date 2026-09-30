Sinner, la fidanzata Laila Hasanovic scrive ad Alice Campello. Il messaggio dopo la cena a Milano

Una serata all'insegna della moda, dell'eleganza e delle nuove amicizie. Laila Hasanovic e Alice Campello si sono ritrovate insieme a Milano, protagoniste di un evento esclusivo che ha riunito alcuni dei volti più conosciuti del mondo dello spettacolo e del fashion. La fidanzata di Jannik Sinner e la moglie di Alvaro Morata hanno partecipato alla cena organizzata da Twinset per celebrare la nuova collezione Primavera-Estate 2027. Tra abiti raffinati, fotografie e sorrisi, le due hanno attirato l'attenzione anche sui social, dove uno scambio di messaggi non è passato inosservato.

Laila Hasanovic e Alice Campello insieme, senza Sinner e Morata

A fare da cornice all'appuntamento è stato il suggestivo Teatro Gerolamo di Milano, trasformato per l'occasione in una location esclusiva. Il marchio di moda italiano ha organizzato una cena firmata dallo chef pluristellato Enrico Bartolini, accogliendo personalità del mondo della moda, della cultura e della comunicazione. Tra le protagoniste della serata anche Laila Hasanovic e Alice Campello, due donne accomunate non soltanto dalla passione per la moda, ma anche dai rispettivi legami sentimentali con due grandi protagonisti dello sport. La modella danese è infatti la fidanzata del numero uno del tennis italiano Jannik Sinner, mentre l'imprenditrice veneta è la moglie del calciatore spagnolo Alvaro Morata. Per l'appuntamento, le due hanno scelto look differenti, interpretando alcune delle creazioni da sera della nuova collezione Twinset. Laila ha puntato su un elegante abito marrone in pizzo macramè, caratterizzato da dettagli romantici e sofisticati. Una scelta in linea con lo stile della modella, che predilige spesso outfit ricercati, capaci di coniugare femminilità e modernità. Alice Campello ha invece scelto un abito color champagne in doppio raso di seta. A rendere particolare la creazione, un profondo scollo asimmetrico sulla schiena, impreziosito da volant che conferivano movimento e leggerezza alla silhouette.

Il messaggio di Laila Hasanovic ad Alice Campello

A raccontare alcuni momenti dell'evento è stata proprio Alice Campello, che ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di fotografie della serata milanese. Tra queste, anche uno scatto insieme a Laila Hasanovic, che ha immediatamente attirato l'attenzione dei follower. La fidanzata di Sinner ha deciso di commentare il post con poche parole in inglese: "Such a lovely evening", ovvero "Che splendida serata". Un messaggio affettuoso al quale Alice ha risposto con alcuni cuori. Un piccolo scambio social che racconta la sintonia mostrata dalle due durante l'appuntamento milanese. E chissà che proprio da questa serata non sia nata una bella amicizia, destinata a proseguire anche lontano dai riflettori. Magari, presto, potrebbe arrivare un'uscita a quattro, con Sinner e Morata. Insomma, lo scopriremo solo vivendo...