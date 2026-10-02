Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato per un uomo? Ecco cosa ha rivelato l'ex Velina bionda

La loro amicizia è finita da tempo, ma il motivo della rottura continua a rimanere avvolto nel mistero. Maddalena Corvaglia è tornata a parlare del rapporto con Elisabetta Canalis , l'amica e collega con cui aveva condiviso gli anni di Striscia la Notizia e una lunga stagione della sua vita privata. E questa volta, in televisione, sono tornate a circolare anche le ipotesi sulle ragioni che avrebbero portato le due ex veline ad allontanarsi definitivamente. "Alla fine il motivo della rottura non è importante. Se ne parlassi non farebbe altro che infangare tutto il bello che abbiamo vissuto in passato", ha detto Maddy a La Volta Buona di Caterina Balivo.

Perché Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato

Nel salotto della Balivo il giornalista Riccardo Signoretti ha affrontato direttamente le indiscrezioni circolate negli anni. Ha quindi chiesto all'ex Velina bionda se dietro la fine dell'amicizia ci sia "una questione di uomini o soldi", invitando le due a mettere definitivamente da parte i rancori e magari a mostrarsi nuovamente insieme. Ma la Corvaglia è stata categorica: nessun uomo ha provocato la rottura con l'ex amica. "Basta vedere i miei fidanzati e i suoi e si capisce che non può proprio essere questo il motivo", ha risposto. Quanto alla possibilità di una riconciliazione, Maddalena ha lasciato intendere che non esisterebbe più un vero rancore. "Sono sicura che in realtà ci siamo già perdonate a vicenda, ma le amicizie finiscono. In questi casi c'è spesso un inizio e una fine". Una pace, dunque, potrebbe essere già arrivata sul piano personale, senza però aver ricostruito il rapporto di un tempo.

L'ipotesi del business finito male

Esclusa dalla diretta interessata la pista sentimentale, Caterina Balivo ha avanzato un'altra interpretazione. Secondo la conduttrice, dietro la rottura potrebbe esserci una questione legata agli affari, ipotesi già sostenuta in passato anche da Selvaggia Lucarelli. "Io le credo, sono entrambe troppo intelligenti per litigare per un uomo. Secondo me non c'entrano degli uomini, per me è business", ha commentato la Balivo. Una ricostruzione sulla quale, però, Maddalena Corvaglia non ha fornito conferme, continuando a custodire le vere ragioni dell'allontanamento. "Se chiedono ancora di noi è bello perché nell'immaginario collettivo siamo ancora una coppia di amiche e colleghe", ha dichiarato. Insieme hanno condiviso televisione, lavoro e vita privata, accumulando ricordi che ancora oggi preferisce proteggere. "Abbiamo condiviso molte cose insieme, alcune che si possono raccontare e altre no. Ne abbiamo fatte tante, siamo state complici", ha aggiunto.