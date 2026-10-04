Aurora Ramazzotti a Ballando con le Stelle, Michelle Hunziker non si trattiene. Il gesto in diretta

Le lacrime di Michelle Hunziker sono arrivate davanti allo schermo di casa, mentre su Rai 1 sua figlia Aurora Ramazzotti ha affrontato una delle prove più importanti della sua carriera. Il debutto a Ballando con le Stelle , nella prima puntata del 3 ottobre 2026, è diventato così molto più di una gara. Aurora è scesa in pista insieme al maestro Nikita Perotti , ha convinto la giuria, ha trascinato il pubblico e alla fine ha conquistato persino il primo posto della classifica . Ma a rendere speciale la serata è stata soprattutto la reazione della madre, che ha seguito ogni passo da lontano e non è riuscita a trattenere la commozione.

Michelle Hunziker, le lacrime per Aurora Ramazzotti a Ballando con le Stelle

La prima tifosa di Aurora Ramazzotti è stata Michelle Hunziker. Già prima dell'inizio della puntata, la conduttrice ha affidato ai social un messaggio pieno d'affetto per la figlia: "Amore mio, stasera brillerai su quel palco", ha scritto pubblicando un video insieme ad Aurora e al piccolo Cesare. Poi è arrivato il momento dell'esibizione e l'entusiasmo ha lasciato spazio alla commozione. Michelle ha seguito la figlia da casa e si è emozionata fino alle lacrime. Un'emozione che è andata ben oltre il risultato della gara. Per Michelle ha significato vedere quella bambina cresciuta inevitabilmente sotto i riflettori trovare finalmente uno spazio tutto suo. Aurora, del resto, non ha mai nascosto quanto sia stato complicato convivere con il peso di due cognomi ingombranti come quelli della Hunziker e Ramazzotti, tra confronti continui, giudizi e la sensazione di dover dimostrare sempre qualcosa in più.

Il marito di Aurora Ramazzotti a Ballando con le Stelle

Se Michelle Hunziker ha vissuto la serata davanti alla televisione, Goffredo Cerza - il marito di Aurora Ramazzotti - ha scelto invece di essere fisicamente accanto alla moglie. Ha seguito tutto dallo studio, a pochi metri dalla pista, sostenendola in un debutto particolarmente significativo. La famiglia è diventata uno dei punti fermi della nuova vita di Aurora. Goffredo, sposato lo scorso luglio, è stato definito da lei la sua "casa": la persona con la quale è riuscita ad abbassare le difese e a mostrarsi senza filtri. Un equilibrio che Aurora ha raggiunto dopo anni nei quali non è stato sempre semplice costruire un'identità pubblica indipendente da quella dei genitori. Aurora ha raccontato più volte cosa abbia significato crescere con l'etichetta di “figlia di”. Un privilegio, certamente, ma anche una condizione che ha trasformato ogni sua scelta in qualcosa da osservare e giudicare. Negli ultimi anni, però, ha raggiunto una consapevolezza diversa. Ha spiegato di considerare persino chi è partito prevenuto nei suoi confronti come uno stimolo, perché convincere gli scettici le ha dato la possibilità di dimostrare sul campo quello che sa fare.