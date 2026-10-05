Federica Nargi sorprende Matri dopo Ballando, intervengono anche Corradi e Borriello  

Federica Nargi fa il tifo per Alessandro Matri. E non potrebbe essere altrimenti. L’ex velina ha seguito da vicino il debutto del compagno a Ballando con le Stelle, dove l’ex calciatore è sceso in pista al fianco della maestra Gilda Lini . Una prova che ha sorpreso il pubblico e conquistato soprattutto Nargi, pronta a celebrare sui social il lavoro e l’impegno del compagno con una dichiarazione piena d’orgoglio.

Federica Nargi emozionata per Alessandro Matri a Ballando con le Stelle

"Amore mio sei stato bravissimo, ma proprio tanto". Inizia così il messaggio che Federica Nargi ha dedicato a Matri dopo la prima puntata del programma condotto da Milly Carlucci. Presente in studio per sostenerlo, la soubrette romana non ha nascosto l’emozione nel vederlo alle prese con una sfida molto lontana dai campi di calcio sui quali ha trascorso gran parte della sua carriera. "Ieri sera mi hai emozionata tantissimo e sono davvero, davvero tanto orgogliosa di te", ha scritto su Instagram, sottolineando anche la sorpresa del pubblico per la performance dell’ex attaccante. La Nargi conosce bene il lavoro che precede una prova a Ballando, avendo partecipato in prima persona al programma, e ha voluto riconoscere soprattutto l’impegno del compagno: "So quanto stai lavorando e quanto ti stai impegnando". I complimenti sono arrivati anche dal mondo del calcio. Bernardo Corradi ha commentato con un eloquente "Fenomeno", mentre Marco Borriello ha affidato la sua approvazione a una serie di cuori.

Le parole per Gilda Lini: "Insieme spaccate"

Nel messaggio di Federica Nargi c’è spazio anche per Gilda Lini, la maestra che accompagna Matri in questa avventura. "Meravigliosa, sta facendo un lavoro incredibile con te. Insieme quest’anno spaccate", ha scritto. Un riconoscimento alla sintonia costruita dalla coppia sulla pista e al lavoro dell’insegnante, chiamata a trasformare un ex calciatore in un concorrente capace di confrontarsi con coreografie, tecnica e giudizi. Matri ha apprezzato la dedica e ha rilanciato la storia Instagram della compagna sul proprio profilo. Per Federica, del resto, assistere alla gara da spettatrice ha un sapore particolare: dopo essere stata lei a mettersi alla prova nel programma, questa volta i ruoli si sono invertiti ed è Matri a raccogliere il sostegno della famiglia.