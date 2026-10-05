Magnini, nuova gioia con Giorgia Palmas: la famiglia si allarga

Filippo Magnini si prepara a diventare papà per la seconda volta. L’ex campione di nuoto e Giorgia Palmas hanno annunciato sui social di aspettare un altro bambino, condividendo con i follower la felicità per una notizia che allarga ancora la loro famiglia. Per la showgirl si tratta invece della terza gravidanza. "La vita è davvero sorprendente", hanno scritto i due, raccontando una "bellissima sorpresa" capace di riempire questi mesi di amore, stupore ed emozione.

Secondo figlio in arrivo per Magnini e Giorgia Palmas

L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social della coppia. Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno scelto poche parole, ma cariche di significato, per raccontare l’arrivo del nuovo bebè. "Potremmo raccontare tanto di questi ultimi mesi ma forse basta dire che questa bellissima sorpresa ci ha riempito il cuore di amore, di stupore, di emozione, di felicità", hanno scritto. Poi il pensiero rivolto direttamente al bambino: "Siamo grati alla vita per questa nuova vita". Per il momento la coppia non ha svelato altri particolari sulla gravidanza, né il sesso del bebè né quando dovrebbe nascere. L’attesa, però, è già diventata protagonista: "Non vediamo l’ora di conoscerti, ti aspettiamo con tutto il nostro amore".

La famiglia di Magnini e Giorgia Palmas si allarga

Per Magnini sarà la seconda esperienza da papà, mentre Palmas si prepara a diventare mamma per la terza volta. Insieme hanno già Mia, nata nel settembre 2020, mentre la soubrette sarda è anche mamma di Sofia, avuta dalla precedente relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini. Una famiglia allargata che negli anni i due hanno raccontato spesso anche attraverso i social, mostrando una quotidianità fatta di complicità, viaggi e momenti trascorsi insieme alle figlie. Adesso gli equilibri di casa sono destinati a cambiare ancora. E per l’ex campione del mondo di nuoto arriva una nuova emozione lontana dalle piscine: quella di accogliere il secondo figlio.