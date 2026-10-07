Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle, arriva la richiesta di Matano dopo il debutto

Noemi Bocchi grande protagonista di Ballando con le Stelle 2026 . Il debutto in pista della compagna di Francesco Totti ha inevitabilmente acceso la curiosità del pubblico e il dibattito televisivo. A soffermarsi sulla sua partecipazione è stato anche Alberto Matano , che a La Vita in Diretta ha analizzato la sua prima esibizione e soprattutto la sfida che, a suo giudizio, l'attende nelle prossime puntate.

Alberto Matano e l'appello a Noemi Bocchi: "Vogliamo sapere di più"

Alberto Matano, quest'anno giurato di Ballando con le Stelle, ha riconosciuto le qualità mostrate in pista da Noemi Bocchi. Ma per il giornalista il vero banco di prova sarà un altro: riuscire a raccontarsi al pubblico andando oltre l'etichetta di compagna di Francesco Totti. "Lei ha una sfida davanti a sé", ha spiegato Matano. "Oltre ad essere performante nel ballo, vedremo se riuscirà a farci davvero conoscere chi è Noemi. Al momento abbiamo visto un bellissimo ballo, ma abbiamo voglia di sapere più di lei". Un invito, dunque, a sfruttare l'esperienza nel programma non soltanto per dimostrare le proprie capacità sulla pista, ma anche per svelare qualcosa in più della propria personalità. Finora, infatti, la curiosità nei suoi confronti è stata inevitabilmente legata soprattutto alla relazione con l'ex capitano della Roma. Matano ha sottolineato come l'attenzione mediatica nei confronti di Noemi Bocchi sia ancora fortemente condizionata dalla sua storia con Francesco Totti. Una situazione che, secondo quanto emerso durante il dibattito, starebbe pesando sulla concorrente. Simona Izzo ha però osservato come proprio quella notorietà sia inevitabilmente una delle ragioni della sua presenza nel cast: "È anche il motivo per cui è a Ballando 2026". Ancora più netto Fabio Canino. L'ex giurato del programma ha ammesso di conoscere pochissimo Noemi Bocchi al di fuori della sua relazione sentimentale: "Ma che lavoro fa questa signora? Io non la conosco per niente". Canino ha quindi invitato a non rinnegare troppo rapidamente l'etichetta che ha contribuito a portarla sotto i riflettori, ricordando come spesso personaggi inizialmente conosciuti come "fidanzati di" o "parenti di" cerchino subito di prendere le distanze da quella definizione.

Paola Barale difende Noemi Bocchi: "Ha avuto grande coraggio"

A prendere le difese di Noemi Bocchi è stata invece Paola Barale, che ha sottolineato soprattutto il coraggio della scelta di partecipare a un programma televisivo così esposto. Per la showgirl, entrare nel mondo dello spettacolo significa anche affrontare un confronto quasi inevitabile con Ilary Blasi, ex moglie di Totti. "È stata molto coraggiosa perché è andata ad affrontare il campo televisivo, dove l'ex moglie del compagno è amatissima. È facile fare il confronto", ha osservato la Barale. Un confronto dal quale, almeno sul piano della danza, Noemi Bocchi sarebbe uscita bene. "È stata brava, non sono giudice, ma ha ballato bene", ha aggiunto. Ora, però, arriva la parte forse più difficile: trasformare Ballando con le Stelle nell'occasione per mostrare chi è Noemi Bocchi al di là di Francesco Totti, costruendo davanti alle telecamere un'identità pubblica tutta sua.