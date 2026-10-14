Iannone dimentica Elodie e Rocio, chi è la nuova fidanzata Aranka Agatha Hurkens 

Andrea Iannone e Aranka Agatha Hurkens insieme

A fare da cornice al loro incontro è stata una Milano autunnale, con il sole che illuminava le strade intorno all'Arco della Pace. Andrea Iannone e Aranka Agatha Hurkens sono stati sorpresi dai paparazzi di Chi mentre trascorrevano alcune ore insieme, tra passeggiate, sorrisi e gesti affettuosi. I due sono arrivati in corso Sempione a bordo di una Mercedes-AMG 63 S nera, una vettura sportiva dal valore superiore ai 200mila euro. Dopo aver parcheggiato nei pressi del Jazz Café, si sono concessi una passeggiata, lasciandosi andare a qualche abbraccio e a una serie di tenerezze che hanno immediatamente attirato l'attenzione dei fotografi. Un incontro all'insegna della spontaneità, almeno all'apparenza. Iannone e la designer hanno continuato a camminare insieme, scambiandosi sorrisi e sguardi complici, prima di tornare alla macchina. Da lì, un giro per il centro di Milano e poi la partenza in direzione dell'autostrada, dove la loro vettura è scomparsa nel traffico del fine settimana. Le fotografie suggeriscono un'intesa particolare, anche se resta ancora da chiarire quale sia la reale natura del rapporto.

Chi è Aranka Agatha Hurkens

Biondissima, uno stile ricercato e una carriera costruita nel settore creativo. Aranka Agatha Hurkens è una designer olandese specializzata nella progettazione di calzature, accessori e gioielli. Un profilo professionale lontano dal mondo dei motori e da quello dello spettacolo italiano, ma strettamente legato alla moda e alle tendenze internazionali. Originaria dei Paesi Bassi, ha studiato fashion design al Deltion College di Zwolle, istituto nel quale ha sviluppato le competenze che l'hanno successivamente portata a lavorare nel settore degli accessori. Nel suo curriculum figura anche una collaborazione con Swarovski, marchio conosciuto a livello internazionale per le creazioni in cristallo e i gioielli. A raccontare qualcosa della sua personalità è anche il profilo Instagram, dove emerge una particolare attenzione per l'estetica, la sperimentazione e gli abbinamenti meno convenzionali. Una passione evidente anche nell'abbigliamento scelto per la passeggiata milanese: un look casual dalle influenze urbane, con richiami alla moda dei primi anni Duemila. Riservata per quanto riguarda la vita privata, Hurkens non appartiene alla cerchia delle celebrità italiane abitualmente protagoniste delle cronache rosa. Proprio per questo, la sua comparsa accanto a Iannone ha suscitato curiosità. Resta da capire quando e in quali circostanze i due si siano conosciuti e se la loro complicità sia il segnale di una relazione appena cominciata.