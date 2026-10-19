Ballando con le Stelle, Anna Safroncik "Ho avuto un attacco di panico". E sul gossip con Lini è netta

Attimi di paura a Ballando con le Stelle per Anna Sanfrocik . Dopo la crisi con il maestro Leonardo Lini alla terza puntata del dancing show di Milly Carlucci, l'attrice ha rivelato che la settimana precedente ha dovuto fare i conti con un attacco di panico che ha cambiato il suo percorso. E poi non è mancato un commento alle voci su un presunto flirt con il suo ballerino.

L'attacco di panico di Anna Safroncik a Ballando con le Stelle

L’episodio risale alla seconda puntata di Ballando con le Stelle. Anna Safroncik si trovava in pista con Lini quando, secondo il suo racconto, l’ansia ha preso il sopravvento. "Non vedevo e non sentivo più niente. Ero paralizzata dalla paura", ha dichiarato a Il Messaggero. A permetterle di proseguire sarebbe stato proprio il maestro, che ha continuato a ballare accompagnandola nei movimenti. Sono stati pochi secondi, durante i quali l’attrice ha temuto di perdere i sensi. Una difficoltà rimasta nascosta dietro l’esibizione televisiva e che l'attrice ha scelto di raccontare solo in un secondo momento. "Sono molto ansiosa e alla seconda puntata mentre ero in pista con Leonardo ho avuto un attacco di panico: non vedevo e non sentivo più niente. Ero paralizzata dalla paura. Il mio partner mi ha sostenuta e ha continuato a ballare trascinandomi. È durato qualche secondo, pensavo di svenire".

Anna Safroncik e Leonardo Lini stanno insieme?

Da qualche settimana si rincorrono le voci circa un presunto flirt tra Anna Safroncik e Leonardo Lini. Ricostruzioni che - almeno per ora - non hanno trovato conferma nelle dichiarazioni della diretta interessata. "Su questo argomento non ho alcuna dichiarazione da fare", ha tagliato corto. Tra l'altro, i due stanno vivendo una vera e propria crisi dal punto di vista professionale. Durante la terza puntata di Ballando con le Stelle, la Safroncik si è lamentata delle difficoltà di comunicazione con il suo maestro. Il malumore è proseguito dietro le quinte, come mostra un filmato diffuso sui social di Rai Radio2, nel quale l’attrice parla di una mancanza di empatia.