Aurora Ramazzotti a Ballando con le Stelle, Michelle Hunziker: "Per anni non è venuta in spiaggia con me"

"Dai tredici ai diciannove anni non è più venuta in spiaggia con me". Michelle Hunziker parte da un ricordo privato per raccontare le ferite dell’adolescenza di sua figlia Aurora Ramazzotti . Nell’intervista al settimanale Chi, la conduttrice ripercorre gli anni in cui il confronto con la sua immagine e i giudizi sul corpo avevano trasformato anche una giornata al mare in un’esperienza difficile. "Sono state pubblicate copertine che la definivano brutta per la cellulite quando aveva appena tredici anni", racconta. Aurora si trovava a crescere accanto a una madre di appena diciannove anni più grande, sotto uno sguardo pubblico spesso impietoso, "in un periodo storico in cui non si parlava ancora di body shaming". Una sofferenza che, spiega la Hunziker, non si è mai tradotta in rancore nei suoi confronti: "Non ha mai provato odio verso di me, ma ha dovuto elaborare tutto quello che le è stato riversato addosso". Oggi, mentre la figlia è impegnata a Ballando con le Stelle , Michelle osserva una serenità conquistata nel tempo: "Sta vivendo un momento in cui brilla come donna. Oggi è una ragazza serena e non sente più di dover dimostrare qualcosa a qualcuno".

Michelle Hunziker tra Giulio Berruti ed Eros Ramazzotti

Nell’intervista c’è spazio anche per il presente sentimentale della svizzera, da nove mesi legata a Giulio Berruti, attore e medico odontoiatra, ex compagno di Maria Elena Boschi. A conquistarla, ammette, sono stati soprattutto la calma e il senso di protezione: "Entrambi abbiamo voglia di stare bene. C’è una regola per me ormai irrinunciabile: non voglio più stare male. Una relazione deve essere un valore aggiunto". La discrezione con cui vive questo rapporto nasce dal desiderio di custodirlo: "Non parlo molto di questa relazione perché voglio proteggerla il più possibile e viverla". Anche sulle nozze, però, qualcosa è cambiato. Se un anno fa le avrebbe escluse, oggi lascia aperta una possibilità: "Magari, andando avanti con l’età, potrebbe essere bello concedersi un’ultima promessa d’amore", soprattutto per il valore romantico del gesto. Ripercorrendo il passato, Hunziker torna alla separazione da Eros Ramazzotti e al cammino per ritrovare se stessa dopo l’esperienza della setta. "Sono rimasta innamorata di Eros almeno fino al 2010, poco prima di conoscere il papà di Sole e Celeste", confida. Poi quel sentimento ha cambiato forma, lasciando spazio a un affetto che continua a unirli: "Oggi siamo una famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima, siamo fratelli e siamo presenti l’uno per l’altra". Parole affettuose anche per Tomaso Trussardi, padre delle sue due figlie più piccole: "Voglio molto bene a Tomaso".

Il ritorno a Zelig, il desiderio di Sanremo e l’impegno contro la violenza

Tornare a Zelig, accanto ad Ale e Franz il martedì sera su Canale 5, significa ritrovare un luogo che per Michelle Hunziker ha rappresentato anche un sostegno personale. "È stata una vera terapia del sorriso in un momento difficilissimo", ricorda. "Nella vita privata sembrava andare tutto in frantumi, ma entrare in quel camerino e fare laboratorio con i comici mi permetteva di dimenticare, per qualche ora, quello che non andava". Tra i desideri professionali resta anche il Festival di Sanremo, già condotto con Pippo Baudo e Claudio Baglioni. "Mi piacerebbe tornare da conduttrice, magari con qualcuno al mio fianco. Amo le squadre", dice, prima di immaginare un possibile ruolo per l’ex marito: "Eros potrebbe essere il direttore artistico". Infine, l’impegno con Doppia Difesa, l’associazione con cui affianca Giulia Bongiorno nel contrasto alla violenza sulle donne. Interpellata sulle dichiarazioni di Roberto Vannacci, secondo cui il femminicidio sarebbe un omicidio come gli altri, la Hunziker risponde con fermezza: "A volte, per fare campagna elettorale o ottenere qualche consenso in più, si fanno dichiarazioni senza riflettere abbastanza sulle loro implicazioni". Per la 49enne, il peso delle parole non può essere separato dalle loro conseguenze: "Si possono dire cose pesanti e incredibili senza comprenderne fino in fondo la gravità. Non possiamo continuare a normalizzare la violenza".