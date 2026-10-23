Alice Campello emoziona Morata per il compleanno, il dolce gesto dopo la crisi

Dopo la crisi e il ritorno di fiamma, Alice Campello e Alvaro Morata sembrano aver ritrovato la serenità. In occasione del 34esimo compleanno del calciatore, l'influencer ha condiviso sui social una dedica carica di emozione. Parole che raccontano un legame profondo, cresciuto negli anni e diventato ancora più forte grazie ai loro quattro figli. Un messaggio che, dopo le difficoltà attraversate dalla coppia, assume un significato particolare.

Alice Campello, la dolce dedica a Morata per il compleanno

Non servono grandi dichiarazioni per raccontare un amore. A volte bastano poche parole, soprattutto quando arrivano dopo un periodo complicato. Alice Campello ha scelto il compleanno di Alvaro Morata per dedicargli un messaggio speciale, nel quale ripercorre gli anni trascorsi insieme e celebra soprattutto il suo ruolo di padre. "Ho la fortuna di essere cresciuta insieme a te, di aver conosciuto attraverso di te l’amore più grande che si possa provare per qualcuno e, oggi, di poter vedere attraverso gli occhi dei nostri bambini l’amore immenso che provano per te, sentendomi ogni giorno ancora più orgogliosa del papà che sei". Parole dolcissime, che mettono al centro la famiglia costruita insieme e il rapporto che lega il calciatore ai loro bambini. Ma è soprattutto la seconda parte della dedica a rivelare la tenerezza con cui Alice continua a guardare l'uomo che ha scelto di avere accanto. "Ti auguro di non perdere mai quel bambino che porti dentro, neanche con il passare degli anni. Quella parte di te così spontanea, autentica e piena di vita, che riesce sempre a farci sorridere e a renderci felici. Buon compleanno, papi".

Il ritorno di Alice Campello e Morata

La storia d'amore tra Alice Campello e Alvaro Morata non è stata priva di momenti difficili. Nell'agosto del 2024, dopo otto anni insieme e sette di matrimonio, i due avevano annunciato la separazione, sorprendendo i fan che li avevano sempre considerati una delle coppie più affiatate del mondo dello sport e dello spettacolo. Una rottura arrivata dopo anni di amore, quattro figli e una vita costruita tra Italia e Spagna. Entrambi avevano cercato di mantenere il massimo riserbo sulle ragioni della crisi, ribadendo il rispetto reciproco e la volontà di proteggere la serenità dei bambini. Poi, con il passare dei mesi, il riavvicinamento. Alice e Alvaro hanno deciso di concedere una seconda possibilità al loro matrimonio, scegliendo di ripartire dal sentimento che li aveva uniti fin dall'inizio. La dedica di compleanno arriva dunque in un momento particolarmente significativo della loro storia. Non contiene riferimenti espliciti alla separazione, ma parla di un amore che ha attraversato il tempo, di una famiglia rimasta al centro delle loro vite e di una complicità che sembra aver ritrovato spazio.