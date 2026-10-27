Tra Berrettini e Musetti spunta Vanessa Bellini. Lei si difende: "Mai tradito Matteo"

Un presunto triangolo sentimentale, un'amicizia che sembra essersi raffreddata e una risposta social destinata a far discutere. Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti finiscono al centro di un gossip che sta infiammando il mondo del tennis italiano. A far parlare è soprattutto il nome di Vanessa Bellini, ex fidanzata del tennista romano, coinvolta in alcune indiscrezioni su un presunto rapporto con Musetti. Voci che, al momento, non trovano conferme ufficiali, ma che hanno scatenato commenti e accuse sui social. E proprio la Bellini - di professione ballerina - ha deciso di rompere il silenzio, rispondendo duramente a chi sostiene che abbia tradito Berrettini. Con il quale, per inciso, la liaison è giunta a termine la scorsa estate .

Berrettini e Musetti hanno litigato per Vanessa Bellini?

Tutto ruota attorno ad alcune indiscrezioni sulla vita privata dei due azzurri. Secondo le voci circolate nelle ultime ore, Vanessa Bellini avrebbe avuto una relazione con Lorenzo Musetti, da anni legato a Veronica Confalonieri, madre dei suoi due figli. Una voce che non ha trovato, per ora, né conferme né smentite da parte dei diretti interessati. Ma la vicenda ha inevitabilmente riportato l'attenzione sulla fine della storia tra la Bellini e Berrettini, una separazione che aveva già fatto discutere i fan. Sui social, però, qualcuno si è spinto oltre, arrivando ad accusare apertamente la ballerina di aver tradito l'ex compagno. Un'accusa che Vanessa non ha voluto lasciar passare, scegliendo di intervenire personalmente sotto uno dei suoi ultimi post Instagram.

Vanessa Bellini: "Non ho mai tradito Matteo Berrettini"

A provocare la reazione di Vanessa Bellini è stato il commento di un utente, che ha messo in discussione la sincerità del suo dolore dopo la rottura con Berrettini. La ragazza si è infatti mostrata in lacrime sui social qualche tempo fa per la fine del rapporto con lo sportivo. "Quindi i pianti per Berrettini tutta scena visto che circola voce che sia stata tu a tradirlo. Congratulazioni", si legge nel messaggio pubblicato su Instagram. La replica non si è fatta attendere ed è stata particolarmente dura: "Tollero tutte le ca***te che dite e scriverete e lascio correre (e ne leggo tante ma ho imparato che quel mondo è fatto così), ma sentire che io avrei tradito Matteo veramente ma sciacquatevi la bocca prima di parlare". Parole che rappresentano una netta smentita delle accuse di infedeltà nei confronti di Berrettini. Nessuna replica, invece, sulle indiscrezioni relative a Musetti.