Ferran Torres e Sara Sampaio insieme, scoppia la passione a Parigi  

Una nuova coppia fa sognare il mondo del calcio e quello della moda. Ferran Torres e Sara Sampaio sarebbero usciti allo scoperto, mettendo fine alle indiscrezioni che da giorni li vedevano protagonisti del gossip internazionale. Lui, 26 anni, è uno dei volti più conosciuti del calcio spagnolo. Lei, 35 anni , è una delle top model più affascinanti e richieste, ex angelo di Victoria's Secret e attrice nel film Superman del 2025. A unirli sarebbe una passione sbocciata lontano dai riflettori, ma ormai impossibile da nascondere. E a tradirli sarebbe stata proprio una romantica notte a Parigi.

Ferran Torres e Sara Sampaio, la notte romantica a Parigi

Mano nella mano, sorridenti e complici, come due innamorati che non hanno più bisogno di nascondersi. Ferran Torres e Sara Sampaio sono stati immortalati insieme in un locale di Parigi, dove sarebbero arrivati a tarda notte per trascorrere qualche ora lontano dagli impegni professionali. A diffondere le immagini è stato il giornalista e presentatore spagnolo Javi Hoyos, che ha condiviso sui social un video della coppia. I due appaiono particolarmente affiatati mentre entrano nel locale, prima di accomodarsi a un tavolo. Un atteggiamento che sembra lasciare poco spazio ai dubbi sulla natura del loro rapporto. Nessuna dichiarazione ufficiale, almeno per il momento, ma le immagini hanno già fatto il giro del web.

Il bacio misterioso pubblicato e cancellato da Sara Sampaio

A rendere ancora più intrigante questa storia c'è un piccolo mistero social. Qualche giorno prima dell'avvistamento parigino, Sara Sampaio aveva pubblicato una fotografia insieme a un uomo misterioso, salvo poi cancellarla rapidamente dal suo profilo. Nello scatto, l'uomo, ripreso di spalle e dunque irriconoscibile, le dava un tenero bacio sul naso. Un gesto intimo e giocoso, accompagnato da uno sguardo della modella che sembrava raccontare molto più di una semplice amicizia. I follower più attenti avevano immediatamente iniziato a indagare sull'identità del misterioso accompagnatore. Tra i nomi circolati c'era proprio quello di Ferran Torres, anche se mancavano elementi sufficienti per confermare l'indiscrezione. A incuriosire ulteriormente i fan era stata anche la presenza della top model sugli spalti del Parc des Princes, durante la sfida di Champions League tra PSG e Barcellona. Un'apparizione che aveva alimentato le voci su un possibile legame sentimentale con il calciatore spagnolo. Ora quei piccoli indizi sembrano assumere un significato completamente diverso.

Ferran Torres rompe il silenzio sui social: il commento che fa sorridere i fan

Torres, che la scorsa estate ha avuto un flirt con un'influencer italiana, ha poi lasciato un commento sotto una fotografia pubblicata dalla modella su Instagram, nella quale Sara mostrava alcuni momenti del suo allenamento. "Oh! Ti alleni tutti i giorni?", ha scritto Ferran, con un tono apparentemente innocente che ha immediatamente scatenato l'ironia dei follower. Per molti si tratterebbe di un modo divertente per giocare con le indiscrezioni sulla loro relazione. Altri, invece, hanno interpretato quelle parole come un piccolo segnale pubblico di complicità, quasi una conferma indiretta del sentimento che li legherebbe. Di certo, i due sembrano intenzionati a vivere questa nuova conoscenza con leggerezza, senza lasciarsi condizionare troppo dall'attenzione mediatica. E se son rose fioriranno...