Mbappé perde il Pallone d'Oro 2026, il gesto d'amore di Ester Exposito

Ester Exposito e Kylian Mbappé tornano al centro del gossip dopo la cerimonia del Pallone d'Oro 2026 , che ha visto l'attaccante del Real Madrid classificarsi secondo alle spalle di Harry Kane. Il calciatore francese si è presentato da solo sul tappeto rosso, alimentando gli interrogativi sulla sua vita sentimentale. Ma poche ore dopo è arrivato un gesto inaspettato da parte dell'attrice spagnola, protagonista della serie Élite , che per la prima volta ha deciso di manifestare pubblicamente il proprio sostegno a Mbappé sui social.

Ester Exposito, il primo messaggio pubblico a Mbappé dopo il Pallone d'Oro

La cerimonia del Pallone d'Oro 2026 ha riunito alcune delle stelle più importanti del calcio internazionale. A conquistare il prestigioso riconoscimento è stato Harry Kane, protagonista di una stagione straordinaria con 73 reti realizzate tra club e nazionale inglese. Alle sue spalle si è piazzato Kylian Mbappé, che ha dovuto accontentarsi del secondo posto. L'attaccante del Real Madrid ha partecipato alla serata senza accompagnatrice, a differenza di altri colleghi che hanno scelto di sfilare sul tappeto rosso insieme alle rispettive compagne. Come ad esempio Lamine Yamal, mano nella mano con la sua Ines Garcia. Un dettaglio che non è passato inosservato, soprattutto alla luce delle indiscrezioni che da mesi lo vorrebbero sentimentalmente legato a Ester Exposito. L'attrice spagnola non era presente alla cerimonia, ma ha trovato un altro modo per farsi notare. Sotto un post Instagram pubblicato da Mbappé, nel quale il calciatore aveva condiviso alcune fotografie della serata, Ester ha lasciato un cuore rosso accompagnato da un'emoji rivolta verso l'alto. Un gesto significativo per chi segue le vicende sentimentali dei due. Fino a quel momento, infatti, l'attrice non aveva mai espresso pubblicamente un segnale di vicinanza così esplicito al calciatore. Il commento ha immediatamente attirato l'attenzione dei follower, che lo hanno interpretato come una dimostrazione d'affetto dopo la delusione sportiva. Anche se ad oggi nessuno dei due ha ancora confermato ufficialmente la relazione.

La storia tra Kylian Mbappé ed Ester Exposito

La storia d'amore tra Kylian Mbappé ed Ester Expósito ha iniziato a far parlare nel marzo 2026. I primi incontri risalirebbero però a febbraio, quando i due sono stati avvistati a cena in un hotel di Madrid. Poco dopo sono stati immortalati a Parigi. Poi le vacanze in Italia e le dichiarazioni poco esplicite. Entrambi hanno scelto di mantenere il massimo riserbo sulla propria vita sentimentale. Un modo anche per proteggere le rispettive carriere professionali.