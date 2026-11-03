El Shaarawy e Ludovica Pagani, il gender reveal party. E sul nome del figlio lei non vuole cedere

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si preparano a diventare genitori per la prima volta. La coppia ha condiviso sui social il momento del gender reveal, svelando finalmente il sesso del bambino che nascerà nel 2027 . Un momento di grande emozione per l'influencer e il calciatore, che presto accoglieranno in famiglia un maschietto. E mentre cresce l'attesa per l'arrivo del piccolo, c'è già una questione sulla quale i futuri genitori dovranno trovare un accordo: la scelta del nome.

Ludovica Pagani ed El Shaarawy aspettano un maschietto

Fiocco azzurro in arrivo per Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy. La coppia ha deciso di condividere con i propri follower uno dei momenti più emozionanti della gravidanza: la scoperta del sesso del loro primo figlio. Il gender reveal, documentato attraverso un video pubblicato sui social, ha confermato che sarà un bambino. Una notizia che apre un nuovo capitolo nella storia d'amore tra l'influencer bergamasca e l'attaccante, pronti ad affrontare insieme l'avventura della genitorialità. Per El Shaarawy, abituato alle emozioni del campo e alla pressione delle grandi sfide calcistiche, sta per iniziare una partita completamente diversa. Questa volta, però, il protagonista non sarà lui, ma il piccolo di casa.

Ludovica Pagani ed El Shaarawy, il nome del figlio è ancora un mistero

Se sul sesso del bambino non ci sono più dubbi, resta invece aperta la questione del nome. E a quanto pare, tra i futuri genitori sarà necessaria una piccola trattativa. "Io ho le idee chiare", ha raccontato Ludovica Pagani, lasciando intendere di avere già in mente il nome che vorrebbe dare al figlio. Ma la decisione dovrà essere condivisa con il marito. "Bisognerà contrattare", ha aggiunto sorridendo. I fan dovranno quindi aspettare ancora per scoprire come si chiamerà il primogenito della coppia. Già soprannominato, però, "piccolo Faraone".