Hernan Crespo, quarto figlio a 51 anni. La felicità ritrovata dopo il divorzio dalla moglie italiana

Una gioia immensa per Hernan Crespo, che a 51 anni si prepara a diventare padre per la quarta volta. L'ex attaccante di Parma, Lazio e Inter, oggi allenatore dell'Atlas in Messico , ha annunciato insieme alla compagna Antonella Silguero, 33 anni , di essere in attesa di una bambina. Una notizia che ha emozionato i tifosi e i follower della coppia, arrivata dopo un lungo periodo in cui entrambi hanno desiderato di allargare la famiglia. Per l'ex bomber argentino sarà la quarta figlia, mentre per la sua compagna si tratterà della prima esperienza da mamma.

Hernan Crespo papà a 51 anni: l'annuncio emozionante sui social

A dare la lieta notizia è stata Antonella Silguero che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una serie di fotografie romantiche insieme all'ex calciatore, mostrando il pancione e le immagini dell'ecografia. Tra gli scatti più emozionanti, uno in bianco e nero che ritrae Crespo inginocchiato mentre bacia teneramente il ventre della compagna, un gesto che racconta tutta la felicità della coppia. Ad accompagnare le immagini, una dedica speciale rivolta alla bambina in arrivo: "L'amore più grande e più forte che esista. Piccola mia, non sai quanto ti desideriamo e quanto ti stiamo aspettando", ha scritto Antonella. Immediata la risposta dell'ex centravanti della Nazionale argentina, che ha commentato: "Il nostro sogno si è avverato. Ti amo e ti ammiro, amore della mia vita". Ma Crespo non si è fermato qui. Attraverso una storia Instagram, l'allenatore ha voluto condividere ancora una volta la sua emozione, lasciando intendere quanto questa gravidanza fosse attesa: "Mi scoppia il cuore di gioia! Dopo una lunga ricerca, la nostra famiglia si allarga. Amore mio, ti ammiro e ti amo con tutta l'anima".

Chi è Antonella Silguero, la compagna di Hernan Crespo

Ma chi è la donna che ha conquistato il cuore di Hernan Crespo? Antonella Silguero ha 33 anni ed è un'imprenditrice argentina legata al mondo della moda e dell'abbigliamento femminile. Pur mantenendo un profilo relativamente riservato, condivide spesso sui social alcuni momenti della sua quotidianità, dai viaggi alle fotografie insieme al compagno. La loro storia d'amore sarebbe iniziata alla fine del 2021, ma soltanto nel 2022 i due hanno deciso di uscire allo scoperto, rendendo pubblica la relazione. Da quel momento Antonella è rimasta al fianco dell'ex calciatore anche durante le sue esperienze professionali all'estero, accompagnandolo nei trasferimenti legati alla carriera da allenatore. Un rapporto diventato sempre più importante, tanto che nel 2024 Crespo le ha chiesto di sposarlo durante una romantica vacanza alle Seychelles. La notizia del fidanzamento ufficiale è però diventata pubblica soltanto nell'ottobre 2025, quando Silguero ha ricordato sui social quel momento speciale. Ora, a coronare il loro amore, arriverà una bambina, la prima figlia della coppia.