Preoccupazione per Re Carlo, le dita delle mani sono troppo gonfie e rosse

Le ultime immagini di Re Carlo ai Caraibi hanno riacceso l'attenzione sulle sue condizioni di salute. A suscitare preoccupazione è un particolare fisico che da anni caratterizza il sovrano britannico: le dita delle mani, apparse ancora una volta particolarmente gonfie e arrossate . Le fotografie hanno rapidamente alimentato interrogativi e speculazioni, soprattutto alla luce della diagnosi di cancro annunciata da Buckingham Palace nel febbraio 2024. Ma cosa si nasconde dietro questo gonfiore? Potrebbe esserci un collegamento con le cure oncologiche alle quali il monarca si sta sottoponendo ormai da due anni?

Cosa è successo alle mani di Re Carlo

Nelle immagini del suo viaggio ai Caraibi, le dita del monarca britannico sembrano particolarmente gonfie, con una colorazione rossastra che non è passata inosservata. Un dettaglio che ha immediatamente suscitato la curiosità degli utenti sui social, dove si sono moltiplicate le ipotesi sulle possibili cause. C'è chi si domanda se possa trattarsi di un problema legato alla circolazione sanguigna e chi, invece, teme una possibile relazione con la malattia oncologica diagnosticata al sovrano. Per ora, però, non esistono conferme mediche che colleghino il gonfiore delle mani al tumore o alle terapie. Non è la prima volta che le mani di Charles diventano oggetto di discussione. Già in passato il loro aspetto aveva attirato l'attenzione della stampa, tanto da trasformarsi in una delle caratteristiche fisiche più riconoscibili del Re.

Perché Re Carlo ha le dita gonfie

Ma quali potrebbero essere le cause del gonfiore? A fornire alcune possibili spiegazioni è stata la dottoressa Stephanie de Giorgio, che, interpellata dal Daily Mail, ha illustrato diversi fattori potenzialmente responsabili di questo fenomeno. Tra le ipotesi figurano la ritenzione idrica, la sindrome di Raynaud e i geloni, condizioni che possono provocare alterazioni nell'aspetto delle dita. Anche le temperature elevate, l'umidità e lo stress legato ai lunghi spostamenti possono contribuire al gonfiore delle estremità. Circostanze che potrebbero essere compatibili con un viaggio in una regione dal clima caldo e umido come i Caraibi, senza però costituire una spiegazione certa del caso specifico. Un'altra possibilità è rappresentata dalla dattilite, un'infiammazione che interessa le dita delle mani o dei piedi e che viene comunemente associata alla caratteristica forma delle cosiddette "dita a salsiccia". Secondo la Cleveland Clinic, questa condizione può manifestarsi con gonfiore, aumento della temperatura locale, dolore e difficoltà nei movimenti. Gli specialisti sottolineano però un aspetto fondamentale: non è possibile formulare una diagnosi osservando semplicemente delle fotografie. Senza una valutazione clinica, qualsiasi interpretazione delle immagini resta un'ipotesi.

Le dita a salsiccia di Re Carlo

In realtà, la particolarità delle mani di Carlo lo accompagna fin dalla nascita. A notarla per prima fu sua madre, la Regina Elisabetta, che in una lettera indirizzata alla sua ex insegnante di musica descrisse il figlio appena nato come un bambino con "un paio di mani interessanti per un neonato". Un dettaglio che, nel corso degli anni, è diventato anche motivo di ironia per lo stesso monarca. In un documentario della BBC dedicato ai preparativi dell'incoronazione, Carlo scherzò con il Principe William proprio sull'aspetto delle proprie dita. "No, tu non hai le dita a salsiccia come le mie", disse al suo erede, dimostrando di essere perfettamente consapevole di quella caratteristica fisica. Ma oggi l'attenzione nei confronti della salute del sovrano è inevitabilmente maggiore. Nel febbraio 2024, al Re è stata diagnosticata una forma di cancro, individuata durante gli accertamenti successivi ad un intervento per un ingrossamento benigno della prostata. Non è mai stata resa pubblica la tipologia esatta del tumore. E, nonostante la malattia, Carlo ha continuato a svolgere numerosi impegni ufficiali, alternando le attività istituzionali alle cure mediche.