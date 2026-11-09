Kim Kardashian, il look di Bianca Censori scatena la rabbia. L'ultimatum a Kanye West

Il look di Bianca Censori fa arrabbiare Kim Kardashian

Quando si parla di Bianca Censori, stupire è ormai diventata una consuetudine. La moglie di Kanye West ha fatto degli abiti audaci e delle apparizioni sopra le righe il proprio marchio di fabbrica. E anche questa volta non si è smentita. L'occasione è stata la sfilata organizzata dal musicista il 4 novembre a Los Angeles, per presentare la nuova collezione Yeezy. Un ritorno importante per il rapper, che mancava dalle passerelle da quattro anni e che, per celebrare l'evento, aveva voluto accanto a sé le persone più importanti della sua vita. In prima fila non c'era soltanto Bianca Censori, ma anche North, Saint, Chicago e Psalm, i quattro figli avuti dal precedente matrimonio con Kim Kardashian. A rubare la scena, però, è stato soprattutto l'outfit scelto dalla modella australiana. Bianca ha indossato una tutina aderentissima in velluto dorato, con una zip completamente aperta sul davanti. Il risultato? Una scollatura vertiginosa, che arrivava fino alla zona inguinale e lasciava pochissimo spazio all'immaginazione. Un look perfettamente in linea con le sue precedenti apparizioni pubbliche, ma che avrebbe fatto andare su tutte le furie Kim Kardashian, soprattutto per la presenza dei bambini.

Kim Kardashian perde la pazienza con Kanye West

Stando a quanto riporta la stampa americana, Kim Kardashian non avrebbe affatto gradito l'abbigliamento scelto da Bianca Censori in presenza dei suoi figli. E questa volta avrebbe deciso di non restare in silenzio. Il problema, per la fidanzata di Hamilton, non sarebbe stata la partecipazione dei bambini alla sfilata del padre. Al contrario, Kim avrebbe acconsentito alla loro presenza proprio per permettere ai quattro ragazzi di sostenere Kanye in un momento importante della sua carriera. A farle perdere la pazienza sarebbe stato il comportamento dell'ex marito, che, secondo lei, non avrebbe posto alcun limite alle scelte della nuova moglie. "Dopo tutte le suppliche e le insistenze perché i bambini potessero venire a sostenerti, non sei comunque riuscito a tenere a freno tua moglie", ha dichiarato Kim, rivolgendosi direttamente al rapper. Ma la parte più dura del messaggio sarebbe arrivata subito dopo. "Non permetterò che il suo modo di vestire influenzi negativamente i miei figli, soprattutto le mie figlie. Questa è l'ultima volta, Ye. Te lo prometto!".