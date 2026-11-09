Giardini, piscine e palestra: la nuova villa di Lamine Yamal è senza senso  

Lamine Yamal, la nuova vita nella villa di Shakira e Piqué

La relazione tra Lamine Yamal e Ines Garcia procede a gonfie vele. Il calciatore del Barcellona e l'influencer, insieme da diversi mesi, non nascondono più la loro complicità e condividono sui social alcuni tanti momenti della quotidianità. Lei lo sostiene durante le partite, mentre lui, lontano dagli impegni sportivi, trascorre il tempo libero in sua compagnia. Tra passeggiate con i cani, momenti di relax e apparizioni pubbliche, i due hanno trovato un equilibrio tra vita privata e notorietà. Adesso, però, c'è una novità importante. La coppia sta preparando il trasferimento in una delle proprietà più esclusive di Barcellona, una villa che in passato ha ospitato Shakira e Gerard Piqué, quando la cantante colombiana e l'ex difensore blaugrana erano ancora insieme. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, Yamal ha acquistato la residenza per circa 11 milioni di euro.

Lamine Yamal, i lavori nella villa da 11 milioni di euro

A documentare gli interventi in corso è stata l'agenzia spagnola Europa Press, che ha immortalato Lamine Yamal e fidanzata mentre raggiungevano la proprietà a bordo di un furgone nero, accompagnati dal personale di sicurezza. Le immagini mostrano un cantiere ancora in piena attività. All'esterno della villa sono stati avvistati diversi container destinati alla raccolta dei materiali di scarto, mentre alcuni operai sono stati fotografati intenti a trasportare e svuotare ceste contenenti detriti. L'obiettivo è quello di adattare gli ambienti ai gusti e alle necessità dei nuovi proprietari. Non sono stati resi noti i dettagli del progetto, né quali stanze saranno effettivamente modificate. La presenza della coppia all'interno della proprietà suggerisce un interesse diretto per l'andamento dei lavori, anche se non è chiaro quando la villa sarà pronta per essere abitata stabilmente.