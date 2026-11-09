Fiocco azzurro in casa Roma, Gollini è diventato papà: benvenuto al piccolo Loen 

Bellissima notizia in casa Roma: Pierluigi Gollini e la moglie Ariel Serra sono diventati genitori del piccolo Loen. Fiocco azzurro per la coppia che corona così la propria storia d'amore dopo tre anni insieme e dopo le nozze arrivate un anno e mezzo fa, era il 30 maggio del 2025, con una cerimonia civile spettacolare in riva al mare, e con gli sposi che si sono giurati amore eterno scalzi in un evento total white sulla sabbia. Il secondo portiere giallorosso e la modella genovese, che ha seguito il classe '95 nelle esperienze precedenti a Napoli e Genova, avevano annunciato la gravidanza ad agosto con un post condiviso sui propri profili social con una tenerissima dedica: "La vita, a volte, ti regala ciò che hai sempre sognato, noi siamo stati molto fortunati. Vi amo". Ariel, già mamma della piccola Soleil avuta da una precedente relazione, e Loen stanno bene e sono in ottima salute.