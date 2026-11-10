Ricordate il giallo sul vero costo di Rodrigo Mora? Il direttore finanziario del Porto fa chiarezza e conferma: "Alla Roma costerà 50 milioni"
In estate, quando la Roma ha ufficializzato l'acquisto di Rodrigo Mora, il comunicato, molto articolato, aveva fatto pensare a una sorta di "comproprietà mascherata". Non consentita in Italia, peraltro. In realtà il concetto era semplice: valore del cartellino 50 milioni di cui 25 subito, alla firma, e gli altri dilazionati negli anni e in varie formule. Oggi, a distanza di tre mesi, il direttore finanziario del Porto, José Pedro Pereira da Costa, in un'intervista a Eco, conferma. E chiarisce tutto nero su bianco: "Complessivamente, nell'estate 2026/27 abbiamo investito 37 milioni di euro, rispetto ai circa 110 milioni dell'estate precedente. E abbiamo realizzato cessioni per 78 milioni di euro, considerando Rodrigo Mora per 50 milioni. Si trattava di 25 milioni di euro per il 50%, ma abbiamo un'opzione che dipende esclusivamente dalla nostra volontà. Per noi è un'operazione da 50 milioni di euro", ha sottolineato Pereira da Costa. E ha aggiunto: "Non sono un direttore sportivo, per me è una vendita finanziaria. Quello che posso dirvi è che abbiamo iniziato questa stagione con gli 11 giocatori con più minuti giocati nella scorsa stagione in rosa, cosa che non era mai successa nella nostra storia".
Rodrigo Mora e il costo del cartellino: tutte le spiegazioni
Ma a cosa si riferiva da Costa nel parlare di "nostra volontà?". Facile: il Porto, attraverso quell'accordo complesso stilato al momento della trattativa, si è garantito la possibilità di incassare in futuro, tra soldi che gli deve la Roma o futura rivendita, altri incassi fino a un massimo di 50 milioni. L'obiettivo del club è quello di metterli a bilancio già nel prossimo mercato estivo. Venticinque milioni sono stati "versati" ora, e sono stati messi a bilancio dall'una e dall'altra parte, gli altri 25 nei prossimi anni. In base alle varie opzioni presenti nel contratto. La percentuale di rivendita è del 50%, come detto, ma la Roma tramite alcuni bonus nel corso degli anni può abbassare questa soglia. La Roma ha una opzione per liquidare in parte o tutto la sell-on-fee (la percentuale di rivendita, appunto) nei prossimi due anni fino a massimo di 25 milioni. Come il Porto può chiedere dopo due anni di liquidarla in parte o tutta. Quindi, ricapitolando ancora, se aumenta la parte fissa poi può diminuire la percentuale di rivendita. In ogni caso, come ha detto da Costa, il Porto ha dato al ragazzo un valore di cinquanta milioni che la Roma ha accettato. E, se la crescita continuerà come in queste ultime settimane, potrebbe essere stata persino bassa.
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