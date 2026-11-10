Ricordate il giallo sul vero costo di Rodrigo Mora? Il direttore finanziario del Porto fa chiarezza e conferma: "Alla Roma costerà 50 milioni"  

In estate, quando la Roma ha ufficializzato l'acquisto di Rodrigo Mora, il comunicato, molto articolato, aveva fatto pensare a una sorta di "comproprietà mascherata". Non consentita in Italia, peraltro. In realtà il concetto era semplice: valore del cartellino 50 milioni di cui 25 subito, alla firma, e gli altri dilazionati negli anni e in varie formule. Oggi, a distanza di tre mesi, il direttore finanziario del Porto, José Pedro Pereira da Costa, in un'intervista a Eco, conferma. E chiarisce tutto nero su bianco: "Complessivamente, nell'estate 2026/27 abbiamo investito 37 milioni di euro, rispetto ai circa 110 milioni dell'estate precedente. E abbiamo realizzato cessioni per 78 milioni di euro, considerando Rodrigo Mora per 50 milioni. Si trattava di 25 milioni di euro per il 50%, ma abbiamo un'opzione che dipende esclusivamente dalla nostra volontà. Per noi è un'operazione da 50 milioni di euro", ha sottolineato Pereira da Costa. E ha aggiunto: "Non sono un direttore sportivo, per me è una vendita finanziaria. Quello che posso dirvi è che abbiamo iniziato questa stagione con gli 11 giocatori con più minuti giocati nella scorsa stagione in rosa, cosa che non era mai successa nella nostra storia".