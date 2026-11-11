Michela Persico, la verità mai detta sul tradimento di Rugani. E svela perché ha scelto Umberto

Michela Persico a La Volta Buona, il tradimento di Daniele Rugani

Il tema dei tradimenti è stato al centro della puntata de La Volta Buona di mercoledì 11 novembre. Tra gli ospiti di Caterina Balivo anche Michela Persico, che ha affrontato uno dei capitoli più dolorosi della sua vita privata: la fine della relazione con Daniele Rugani, padre di suo figlio Tommaso, nato nel 2020. Una separazione che la conduttrice ha ricondotto a un tradimento che, come ha raccontato in televisione, non è riuscita a perdonare. Nonostante il dolore, però, ha sempre preferito mantenere una certa riservatezza, evitando di rendere pubblici particolari che avrebbero potuto alimentare ulteriormente il gossip. "Non ho detto molto del tradimento, non ho dato dettagli perché nonostante quanto accaduto ho rispetto del mio ex. Non rinnego quello che c'è stato, abbiamo fatto un figlio", ha spiegato. Ma è stata soprattutto una domanda di Vladimir Luxuria ad attirare l'attenzione. L'ex parlamentare ha chiesto se Rugani avesse mai ammesso il tradimento. La risposta di Michela Persico è stata netta: "No, ma non serviva ammettere il tradimento. Era evidente". Una dichiarazione che lascia intendere come, dal suo punto di vista, non ci fosse bisogno di ulteriori spiegazioni per comprendere quanto fosse accaduto. Persico non ha voluto aggiungere dettagli, confermando la scelta di proteggere la propria vita privata e quella della famiglia.

In che rapporti sono oggi Michela Persico e Rugani

Se il tradimento ha segnato la fine della loro storia d'amore, Michela Persico ha chiarito che oggi i rapporti con Daniele Rugani sono profondamente diversi da quelli che ci si potrebbe aspettare dopo una rottura così dolorosa. "Abbiamo un rapporto bellissimo", ha assicurato, spiegando come entrambi abbiano scelto di mettere al primo posto il benessere del figlio. "È da scemi farsi una guerra da genitori, ci rimette solo il figlio", ha osservato. Ha poi condiviso una riflessione maturata proprio attraverso la sua esperienza personale: "Spesso c'è più rispetto tra genitori separati che quando stanno insieme". Un'affermazione che racconta il nuovo equilibrio raggiunto con l'ex marito. Pur non avendo dimenticato le ragioni che l'hanno spinta a interrompere la relazione, Michela ha scelto di costruire un rapporto civile e sereno con Rugani, nella convinzione che la serenità del figlio debba venire prima di qualsiasi rancore.