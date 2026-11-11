Armel Bella-Kotchap del Venezia, colpo di scena in amore: sta con Greta Rossetti

Armel Bella-Kotchap e Greta Rossetti stanno insieme

Armel Bella-Kotchap e Greta Rossetti sono una coppia. Il difensore tedesco del Venezia ha conquistato il cuore dell'ex concorrente del Grande Fratello, reduce dalla fine della turbolenta relazione con Sergio D'Ottavi. Una frequentazione che andrebbe avanti da diverse settimane e che soltanto adesso è stata ufficializzata. A rendere pubblica la storia è stata proprio l'influencer, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una fotografia insieme al calciatore, confermando le indiscrezioni circolate negli ultimi tempi. Da settimane i follower sospettavano che Greta avesse ritrovato l'amore, complici alcuni indizi disseminati sui social. Tra questi, uno scatto che mostrava due mani intrecciate, pubblicato senza rivelare l'identità dell'uomo misterioso. Un'immagine che aveva immediatamente acceso la curiosità dei fan, convinti che nella vita sentimentale dell'ex gieffina fosse arrivata una nuova persona. Le domande si erano fatte sempre più insistenti, fino a quando Greta ha deciso di uscire allo scoperto, mostrando il volto del nuovo compagno. L'uomo che, come lei stessa ha raccontato, le ha "rubato il cuore" è proprio Bella-Kotchap. Una novità anche per il calciatore, da sempre piuttosto riservato sulla propria vita privata. Il difensore, almeno per il momento, ha preferito non ricondividere la fotografia sul suo profilo Instagram, mantenendo una certa distanza dall'esposizione mediatica che accompagna la nuova fidanzata.

Chi è Greta Rossetti

Greta Rossetti è un'influencer e personaggio televisivo, diventata popolare grazie alla partecipazione a Temptation Island e successivamente al Grande Fratello. Il suo nome era finito al centro del gossip durante l'esperienza nel programma estivo di Canale 5, quando, nel ruolo di tentatrice, aveva iniziato una frequentazione con Mirko Brunetti, all'epoca fidanzato con Perla Vatiero. Una storia che aveva contribuito alla separazione tra Mirko e Perla, diventando uno degli intrecci sentimentali più discussi del piccolo schermo. Successivamente, tutti e tre si erano ritrovati protagonisti del GF, dove le vicende sentimentali avevano continuato ad appassionare il pubblico. Proprio nella Casa del reality, Greta aveva conosciuto Sergio D'Ottavi, con il quale aveva iniziato una relazione proseguita anche dopo la fine del programma. Dopo la separazione, l'influencer aveva preferito mantenere maggiore riservatezza sulla propria vita sentimentale, senza ufficializzare nuove frequentazioni. Almeno fino all'arrivo di Armel Bella-Kotchap, che rappresenta un nuovo capitolo sentimentale. Da segnalare nel passato amoroso di Greta anche una breve liaison, nel 2023, con l'attore Michele Morrone.