Simona Ventura, Noemi Bocchi e i reality: che frecciatina a Ilary Blasi!

Simona Ventura elogia Noemi Bocchi, la frecciata a Ilary Blasi a Ballando con le Stelle

Alla settima puntata di Ballando con le Stelle Noemi Bocchi si è cimentata in un delizioso slowfox sulle note di Roma Capoccia. Ma a catturare l'attenzione sono state soprattutto le parole che Simona Ventura le ha rivolto, immaginando per lei un futuro davanti alle telecamere. "Le auguro di condurre un reality. Il reality ti aspetta", ha dichiarato Super Simo in una clip. Un apprezzamento ribadito anche dopo il ballo in diretta, quando ha aggiunto con entusiasmo: "La televisione ti abbraccia e ti aspetta, sei fantastica". Parole che, almeno in apparenza, rappresentano un semplice attestato di stima. Ma per molti spettatori, dietro quell'augurio si nasconderebbe una frecciatina indirizzata a Ilary Blasi, ex moglie di Francesco Totti e uno dei volti più riconoscibili dei reality show italiani. La conduttrice romana ha infatti legato una parte importante della propria carriera a programmi come il Grande Fratello Vip e L'Isola dei Famosi. E proprio il riferimento a un possibile futuro di Noemi Bocchi alla guida di un reality ha alimentato interpretazioni maliziose. Immaginare l'attuale compagna di Totti nello stesso ruolo televisivo ricoperto dalla sua ex moglie è sembrato a qualcuno qualcosa di più di una semplice coincidenza. Senza dimenticare che un precedente tra le due presentatrici rende il commento ancora più significativo.

Simona Ventura e Ilary Blasi, il vecchio scontro dopo la separazione da Totti

Per comprendere perché le dichiarazioni di Simona Ventura abbiano suscitato tanto clamore bisogna tornare al febbraio 2022, quando iniziarono a circolare le prime indiscrezioni sulla crisi matrimoniale tra Totti e Ilary. In quell'occasione, la Ventura aveva pubblicato sui social un messaggio dedicato alla coppia, descrivendo la separazione pubblica come una sorta di lutto e invitando entrambi a non cedere alle provocazioni, soprattutto per il bene dei figli. La conduttrice aveva inoltre definito l'ex attaccante e consorte due "persone perbene", manifestando il proprio dispiacere per una vicenda sentimentale destinata a diventare uno dei casi mediatici più discussi degli ultimi anni. Un intervento che, però, non era stato accolto favorevolmente dalla Blasi. In un'intervista la presentatrice aveva risposto con una battuta tanto breve quanto pungente: "Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh". Una replica che lasciava trasparire una certa insofferenza nei confronti delle considerazioni pubbliche della collega sulla sua vita privata. Qualche mese più tardi, nel luglio 2022, la Ventura era tornata sull'argomento, raccontando che Francesco si era mostrato molto carino con lei dopo la pubblicazione del messaggio, mentre Ilary aveva reagito in maniera decisamente meno calorosa. Un precedente che oggi torna d'attualità. A distanza di oltre quattro anni, Simona Ventura si ritrova a elogiare pubblicamente proprio la donna che ha conquistato il cuore dell'ex capitano della Roma dopo la fine del matrimonio. E l'augurio di vederla alla conduzione di un reality show non sembra più solo un semplice augurio...