Kate Middleton in India, spunta Sinner: il dettaglio che non tutti hanno notato

Kate Middleton in India, il look in metropolitana

Un viaggio in metropolitana a Mumbai, il sorriso accanto al marito e un abito che non è passato inosservato. Kate Middleton ha scelto di indossare nuovamente il vestito blu sfoggiato a Wimbledon il 13 luglio 2025, riportando alla memoria una delle sue apparizioni più eleganti sugli spalti del prestigioso torneo londinese. Il modello, caratterizzato da un fiocco sulla spalla sinistra e dalla vita stretta, ha immediatamente attirato l'attenzione. Non soltanto per la sua raffinatezza, ma anche per il significato della scelta: la principessa ha deciso di recuperare un capo già presente nel suo guardaroba, confermando la sua attenzione alla moda sostenibile. Un dettaglio tutt'altro che casuale, considerando che Kate e William si trovano in India per partecipare alla sesta edizione dell'Earthshot Prize Summit, iniziativa dedicata all'innovazione e alla tutela dell'ambiente. Durante la prima giornata del tour, la coppia reale ha visitato la nuova linea della metropolitana di Mumbai, acquistando personalmente i biglietti e sperimentando un sistema di trasporto progettato per rendere gli spostamenti più efficienti dal punto di vista energetico. A completare il look di Kate, una borsa nata dalla collaborazione tra DeMellier e SurpRice™, realizzata attraverso l'impiego di materiali derivati dalla paglia di riso, utilizzati per ottenere un'alternativa alla pelle. Una scelta che rafforza il messaggio ambientale della visita.

Kate Middleton e il legame con Sinner

Ma è soprattutto il richiamo a Wimbledon ad aver riacceso i ricordi degli appassionati di tennis. Kate Middleton è una grande tifosa di questo sport e negli ultimi anni ha avuto modo di conoscere personalmente Jannik Sinner. Nel 2025, durante la premiazione, la principessa ha rivolto parole di grande ammirazione al campione italiano, soffermandosi non soltanto sulle sue qualità sportive, ma anche sull'esempio che rappresenta per i più giovani. Lo stesso ha fatto quest'anno, dopo che il tennista ha vinto il torneo per il secondo anno consecutivo. "Hai disputato un torneo fantastico, davvero, davvero congratulazioni. Spero che ora tu possa concederti una bella pausa", gli ha detto Kate al termine della cerimonia. Poi un riferimento ai suoi figli, George e Charlotte, presenti sugli spalti del Royal Box: "È davvero fonte di ispirazione per i bambini vedere il tennis giocato a questo livello". Parole che hanno confermato la stima della royal family nei confronti dell'altoatesino. Dunque, l'abito riapparso in India appartiene ai ricordi di Wimbledon. Un collegamento che intreccia moda, sport e sostenibilità.