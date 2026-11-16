"Neymar è in attesa del quinto figlio ma fa festa con l'ex di Vinicius", il gossip che infiamma il Brasile

Neymar e Virginia Fonseca, cosa sarebbe successo alla festa privata

Tutto sarebbe cominciato lo scorso 6 novembre, durante una festa privata organizzata a San Paolo nei giorni che precedevano il Gran Premio del Brasile di Formula 1. Una serata riservata a pochi invitati, tra partite di poker, musica e un divieto particolare: quello di utilizzare i cellulari. Secondo quanto riportato dalla giornalista Fábia Oliveira sul portale brasiliano Metrópoles, Neymar e Virginia Fonseca si sarebbero lasciati andare ad atteggiamenti particolarmente complici, attirando l'attenzione degli altri presenti. Stando ad alcune testimonianze, l'influencer avrebbe ballato sopra il calciatore mentre quest'ultimo si trovava seduto su un divano. In più Neymar avrebbe contribuito ad animare la serata chiamandola al microfono con il soprannome di "Vivibora". Un racconto che ha immediatamente acceso la curiosità dei media brasiliani, soprattutto per il passato sentimentale della donna. Virginia Fonseca, imprenditrice e influencer seguita da oltre 52 milioni di persone su Instagram, è infatti finita recentemente al centro delle cronache rosa per la sua relazione con Vinicius Junior. Senza dimenticare che Neymar aspetta il quinto figlio da Bruna Biancardi Più precisamente una bambina, che si chiamerà Mariah e nascerà entro la fine dell'anno.

Neymar furioso sui social: "Hanno superato ogni limite"

Il clamore mediatico ha spinto Neymar a rompere il silenzio. L'ex attaccante di Barcellona e Paris Saint-Germain ha pubblicato una storia su Instagram, affidando a poche righe tutta la sua irritazione. "Di solito non sono il tipo di persona che fa queste cose nelle stories, ma questa volta hanno superato ogni limite", ha esordito il brasiliano, visibilmente infastidito dalle indiscrezioni sulla sua vita privata. Poi la smentita, senza lasciare spazio a interpretazioni: "Sta circolando una storia su un mio presunto coinvolgimento con un'altra persona e io la smentisco!". Il calciatore ha quindi criticato duramente il modo in cui alcune notizie vengono diffuse, accusando chi alimenta il gossip di privilegiare la ricerca di visibilità rispetto alla verità. "È triste vedere che le persone siano più interessate al clamore mediatico che alla realtà dei fatti", ha aggiunto, ricordando che il suo ufficio stampa aveva già provveduto a smentire le indiscrezioni. A chiudere il messaggio, però, è arrivata una battuta destinata a diventare virale: "Un grande abbraccio e lasciatemi giocare a poker in pace", ha scritto Neymar, accompagnando le parole con alcune emoji ironiche. Nessun commento, invece, da parte di Virginia Fonsenca o Vinicius Jr.