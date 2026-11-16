Barbara D'Urso lascia Ballando con le Stelle? Le nuove accuse di Mariotto

Mariotto attacca Barbara D'Urso: "Vuole essere al centro dell'attenzione"

Dopo il discusso episodio del profumo spruzzato durante la diretta di Ballando con le Stelle, lo stilista venezuelano è tornato sulla vicenda con dichiarazioni al vetriolo. Intervistato dall'Adnkronos, ha ridimensionato quanto accaduto e ha rivolto a Barbara D'Urso un'accusa piuttosto esplicita. "Ballando è una corazzata. Quando si sale sopra si va incontro al mare calmo, ma anche a tempeste. Barbara D'Urso ha un solo problema. Vuol essere al centro dell'attenzione per eclissare Ornella Muti. Tutto quel dramma... solo per comparire", ha dichiarato. Parole che sono arrivate dopo una puntata particolarmente tesa, durante la quale il giudice aveva spruzzato del profumo pronunciando un commento sulla presenza di un cattivo odore. Un gesto che la D'Urso ha interpretato come un'offesa personale, denunciando pubblicamente quella che ha definito una vera e propria aggressione verbale. Mariotto, però, ha insistito sulla propria versione: "Barbara D'Urso non sa stare al gioco". E sulla possibilità che la concorrente decida di abbandonare la trasmissione non sembra particolarmente preoccupato: "Sono scelte che si fanno". Ha poi ribadito: "Non ho mai pensato di spruzzare il profumo, tra l'altro di Hermès, contro di lei, ma sul mio balconcino e verso di me". A detta di Mariotto, negli studi televisivi arriverebbero effettivamente odori sgradevoli a causa della posizione della struttura: "Ci sono animali, topi, cinghiali, gli studi della Rai sono in campagna".

Mariotto si scusa a La Volta Buona, ma non rinuncia alla sua versione

La polemica è approdata anche nel salotto di Caterina Balivo. Ospite de La Volta Buona, Guillermo Mariotto è stato incalzato dalla conduttrice, che ha espresso il proprio disappunto per quanto accaduto durante la trasmissione del sabato sera. Di fronte alle osservazioni della Balivo, il giurato ha provato a stemperare i toni e pronuncia nuove scuse: "Chiedo scusa per quel momento". Una dichiarazione che però non sembra coincidere con un completo passo indietro. Mariotto ha infatti aggiunto: "Non ho problemi a chiedere scusa se ha interpretato male questa cosa", ribadendo così che, dal suo punto di vista, si sarebbe trattato soprattutto di un fraintendimento. Lo stilista è poi tornato sulla questione degli odori: "Dall'inizio del programma c'era cattivo odore". Una spiegazione che difficilmente basterà, da sola, a ricucire lo strappo con Barbara D'Urso.