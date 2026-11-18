Alessandro Matri è pronto a fare il grande passo con Federica Nargi ? L'ex calciatore, tra i protagonisti di Ballando con le Stelle 2026 , è tornato a parlare del matrimonio con la compagna, dalla quale ha avuto due figlie. Un argomento che continua a incuriosire il pubblico, soprattutto dopo le indiscrezioni su una possibile proposta di nozze in diretta televisiva. E questa volta Matri ha deciso di fare chiarezza, lasciandosi sfuggire anche una promessa importante.

Alessandro Matri, la proposta di matrimonio a Federica Nargi: "Ci sarà"

Insieme da molti anni, Alessandro Matri e Federica Nargi sono una delle coppie più solide e amate del mondo dello spettacolo e dello sport. Hanno costruito una famiglia, sono genitori di due bambine, ma non sono ancora convolati a nozze. Una scelta che ha spesso alimentato la curiosità dei fan, desiderosi di sapere quando arriverà finalmente il matrimonio. L'argomento è tornato al centro dell'attenzione durante Ballando con le Stelle: secondo alcuni rumors, l'ex attaccante potrebbe sorprendere la compagna con una proposta davanti alle telecamere. Come accaduto qualche edizione fa con Simona Ventura e Giovanni Terzi. A chiarire le sue intenzioni è stato lo stesso Matri, durante Ballando Segreto, lo spin off disponibile su RaiPlay. "Non so quando può essere, però ci sarà", ha assicurato.

Alessandro Matri contrario alla prosposta di matrimonio in diretta tv

Se sul matrimonio Alessandro Matri sembra avere le idee piuttosto chiare, altrettanto netta è la sua posizione sulla possibilità di chiedere la mano di Federica Nargi davanti al pubblico di Rai 1. L'ex calciatore ha infatti escluso una proposta di nozze durante Ballando con le Stelle, spiegando che un gesto del genere sarebbe completamente lontano dal suo carattere. "L'anti-me", ha commentato, facendo riferimento alla propria riservatezza e alla difficoltà di immaginarsi protagonista di una dichiarazione tanto intima sotto i riflettori. Dunque, i più romantici resteranno delusi: niente proposta a sorpresa sulla pista da ballo. Matri preferirebbe vivere un momento così importante lontano dalle telecamere, mantenendo quella discrezione che ha sempre caratterizzato il rapporto con la compagna. Intanto Federica Nargi continua a sostenerlo nella sua avventura televisiva. L'ex Velina è spesso presente in studio e segue da vicino i progressi del compagno, che settimana dopo settimana sta dimostrando una crescente sicurezza sulla pista insieme alla ballerina Giada Lini.