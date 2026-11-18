Novità nella vita privata di Keita Baldé . Dopo il matrimonio finito con Simona Guatieri, che ha tradito con Wanda Nara , il calciatore del Monza ha trovato un nuovo amore: Noelia Bonilla . Si tratta di una modella e influencer molto chiacchierata in Spagna, anche per via del suo rapporto - oggi concluso - con il noto uomo d'affari Inigo de Lorenzo. I due sono convolati a nozze nel 2024 per poi divorziare nove mesi dopo.

La storia tra Keita Baldé e Noelia Bonilla

Secondo quanto raccontato dal giornalista spagnolo Javi Hoyos, il calciatore del Monza e Noelia Bonilla sarebbero arrivati insieme alla cerimonia di premiazione al Real Casino di Madrid. Mostrando una complicità che non sarebbe passata inosservata. Però nessuna fotografia ufficiale di coppia: i due hanno preferito evitare di posare insieme sul red carpet. A tradirli, almeno in parte, sarebbero stati i social. Entrambi hanno infatti pubblicato alcuni scatti della serata sui rispettivi profili, apparentemente senza alcun riferimento reciproco. Ma un dettaglio non è sfuggito agli osservatori più attenti: le fotografie sono state realizzate nello stesso angolo dello storico edificio madrileno. Una coincidenza che sembra parlare chiaro e dalla Spagna sono più che convinti: è amore. Non resta che attendere le dichiarazioni dei diretti interessati.

Il matrimonio finito di Keita Baldé

Keita Baldé è ufficialmente single dall'inizio del 2026. Ad annunciare il divorzio è stata l'ex moglie Simona Guatieri, dalla quale ha avuto i figli Thiago e Isabel, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2021. L'ex soubrette ha raccontato che lo scorso 11 gennaio Baldé sarebbe uscito di casa con la scusa di andare ad allenarsi, senza fare più ritorno e rendendosi irreperibile. Un epilogo difficile per una storia d'amore già segnata da momenti di forte tensione, soprattutto dopo il tradimento dello sportivo con Wanda Nara. La coppia aveva infatti attraversato una prima rottura, formalizzata nell'aprile 2024, prima di tentare una riconciliazione nel gennaio 2025. Un riavvicinamento che non è bastato a salvare il matrimonio. E ora Keita ha deciso di voltare completamente pagina.