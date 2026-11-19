Nuovo amore per Eros Ramazzotti. Dopo settimane di indiscrezioni, arrivano nuove conferme sulla relazione tra il cantante e Federica Monacelli, pugile milanese. A raccontare i dettagli di questa frequentazione è il settimanale Oggi, che pubblica alcune fotografie esclusive della coppia. Ma a sorprendere è soprattutto un altro particolare: la reazione di Michelle Hunziker, ex moglie dell'artista, che avrebbe già dato la sua approvazione.

Eros Ramazzotti e Federica Monacelli, i baci e le foto insieme

Le prime indiscrezioni su una possibile relazione tra Eros Ramazzotti e Federica Monacelli erano circolate alcune settimane fa, quando il giornalista Gabriele Parpiglia aveva accostato per la prima volta il nome del cantante a quello della sportiva. Adesso, però, emergono nuovi dettagli che sembrano dare maggiore consistenza alle voci. A pubblicarli è il settimanale Oggi, che mostra alcuni scatti esclusivi in cui Eros e Federica si scambiano baci e abbracci, lasciandosi andare a gesti di tenerezza e complicità. Immagini che raccontano un'intesa evidente, anche se i diretti interessati, almeno per il momento, non hanno né confermato né smentito ufficialmente la relazione. A commentare il nuovo amore del cantante è il giornalista Alberto Dandolo, che sul settimanale gioca con la professione della donna: "Forse è davvero la volta buona: a mettere Eros al tappeto, nel senso bello del termine, potrebbe essere proprio una pugile". Tra i due, separati da 27 anni di differenza, ci sarebbe anche un interesse comune che potrebbe aver favorito il loro avvicinamento: la passione per i cavalli. Un legame che andrebbe dunque oltre la semplice attrazione e che, secondo le indiscrezioni, starebbe regalando al cantante un periodo particolarmente sereno.

Michelle Hunziker approva la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti

A rendere ancora più interessante il gossip è il ruolo di Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera, che con Eros Ramazzotti ha vissuto una delle storie d'amore più seguite dello spettacolo italiano, avrebbe accolto positivamente la nuova frequentazione dell'ex marito. "Michelle approva", scrive la rivista, lasciando intendere che la showgirl - attualmente legata a Giulio Berruti - vedrebbe di buon occhio Federica Monacelli accanto al cantante. Non sarebbe del resto una sorpresa. Nonostante la separazione, Eros e Michelle hanno mantenuto negli anni un rapporto di grande affetto e complicità, anche grazie alla figlia Aurora Ramazzotti, oggi impegnata come concorrente di Ballando con le Stelle. Un legame familiare che ha resistito alla fine del matrimonio e che li ha portati a condividere numerosi momenti importanti, anche pubblicamente. La serenità sentimentale dell'uno, dunque, non sembrerebbe rappresentare un problema per l'altra.