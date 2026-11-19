Ballando con le Stelle, Leonardo Lini svela le tensioni con Anna Safroncik

La complicità sul palcoscenico non sempre corrisponde a quella che si vive lontano dalle telecamere. Lo sanno bene Leonardo Lini e Anna Safroncik che, durante il loro percorso a Ballando con le Stelle, hanno dovuto affrontare alcune difficoltà nel rapporto professionale. A raccontarlo è stato proprio il ballerino nel corso di un'intervista a CasaLollo 4, durante la quale ha ammesso che la sintonia con l'attrice non è stata sempre perfetta. Dopo un inizio promettente, qualcosa si è incrinato, rendendo più complicato il lavoro quotidiano in sala prove. "Abbiamo avuto degli alti e dei bassi. Siamo partiti bene, poi siamo scesi un pochettino, abbiamo avuto dei problemi tra di noi. Però adesso l’importante è che comunque la cosa si sia risolta", ha confessato Lini. Difficoltà che, a quanto pare, non sono state superate con una semplice conversazione. Per ritrovare l'equilibrio necessario a lavorare insieme sono serviti tempo, pazienza e soprattutto la volontà di venirsi incontro. "C’è voluto un po’ di tempo, perché per risolvere determinate situazioni non è che bastano due giorni. Ci abbiamo lavorato settimane e settimane, però siamo arrivati a un punto in cui adesso riusciamo a lavorare bene in sala", ha spiegato il maestro.

Leonardo Lini su Anna Safroncik: "Ha il suo caratterino"

Superate le incomprensioni, Leonardo Lini e Anna Safroncik sembrano aver ritrovato quella complicità indispensabile per affrontare la competizione di Rai 1. "Penso che sabato, l’ultimo sabato, si sia visto anche dalla performance. Ci siamo ripresi. Adesso il nostro obiettivo è non avere più passi falsi fino alla fine, perché vogliamo arrivare lì e non ci possiamo permettere più di sbagliare", ha dichiarato Lini. L'obiettivo è arrivare il più lontano possibile nella gara, evitando che eventuali nuove incomprensioni possano compromettere il percorso costruito finora. Ma che cosa ha reso tanto complicato il rapporto tra i due? Senza attribuire responsabilità, Leonardo ha lasciato intendere che a incidere siano state anche le loro personalità forti, entrambe poco inclini a fare un passo indietro. Interrogato sul carattere di Anna Safroncik, il maestro non si è sottratto alla domanda, rispondendo con sincerità e un pizzico di ironia. "Ha il suo caratterino, però dai, anch’io ho il mio ovviamente. Ci stiamo conoscendo, sappiamo cosa non dobbiamo fare l’uno nei confronti dell’altro e adesso riusciamo a lavorare in serenità e col sorriso", ha ammesso.