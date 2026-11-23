Giù le mani da Alessandro Matri. Federica Nargi non ha particolarmente apprezzato una dichiarazione di Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle. E si è sfogata sui social dove la questione è diventata prontamente virale.

Perché Federica Nargi si è arrabbiata con Noemi Bocchi

Tutto è successo dopo la puntata di Ballando con le Stelle di sabato 21 novembre. Durante un'intervista radiofonica, a Noemi Bocchi è stato proposto un gioco: scegliere, tra i concorrenti del programma di Milly Carlucci, un uomo da presentare a un'amica single. Davanti alle fotografie dei protagonisti maschili dello show, la 38enne non ha avuto molti dubbi e ha pescato proprio quella di Alessandro Matri. "Questo le presenterei", ha dichiarato sorridendo, mostrando l'immagine dell'ex calciatore. Poi ha aggiunto, con il suo inconfondibile accento romano: "Chi le vuoi presenta'?". Peccato che Matri sia felicemente impegnato con Federica Nargi, dalla quale ha avuto due figlie, Sofia e Beatrice. Una relazione consolidata, anche se i due non sono ancora convolati a nozze. Forse rendendosi conto della scelta poco felice, Noemi ha poi subito cambiato idea, indicando Riccardo Rossi - single e senza figli - come possibile pretendente. Un tentativo di rimediare che, però, non è bastato a evitare la polemica.

La frecciata velenosa di Federica Nargi contro Noemi Bocchi

A intervenire è stata proprio Federica Nargi, che ha commentato il video dell'intervista pubblicato sui social di Rai Radio2. "Mi sembra giusto presentare ad un'amica single un uomo “sposato” con figlie", ha scritto l'ex Velina, rispondendo con una frecciatina alla compagna di Francesco Totti. Poche parole, ma sufficienti per accendere il dibattito. La replica della Nargi ha immediatamente raccolto numerosi consensi. "Ti stimo", ha commentato un utente. "Federica una di noi", ha aggiunto un altro. Qualcuno è stato ancora più pungente: "Dovevi solo rispondere, non distruggerla". Noemi Bocchi, almeno per il momento, non ha replicato pubblicamente al commento dell'ex Velina. Non è chiaro se le due avranno occasione di chiarirsi o se la polemica si esaurirà sui social.